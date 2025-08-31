El discreto encanto de la educación

Nunca supe la procedencia de útiles escolares. Antes de 1959, madre los adquiría y los colocaba en mi pequeño maletín porque no estaban de moda las mochilas escolares. Nunca le pregunté de qué forma los obtenía, ni el precio.

Por esos años estudiaba en las Escuelas Pías de La Víbora, una institución católica que exigía pulcritud y orden. Ella no se daba cuenta de que su hijo iría a parar al fondo de una cueva oscura.

Entre otras virtudes de esa edad en que el uso de razón llega a regañadientes, siempre andaba conspirando sobre asuntos sin importancia o llegaba tarde al aula después de los minutos de receso. También jugaba al béisbol con amigos dentro de la iglesia antes de recibir el santo sacramento.

Un sacerdote requirió semejante desproporción y madre buscó ayuda para vigilar mis pasos dentro de aquella estructura escolar espaciosa, organizada, pero a todas luces fuera de mis intereses académicos. Ese impasse duró poco.

Los curas fueron expulsados de Cuba, las escuelas “Pías” cerraron y no tuve más alternativa que acudir a escuelas públicas. El nuevo gobierno entregaba mascotas y libros donde no se ocultaba el adiestramiento ideológico para preparar al “hombre nuevo”. Era un proceso donde la inteligencia quedaba al margen de la obediencia debida.

Cuando pude salir del ejército, me reintegré a mis estudios preuniversitarios con libros y mascotas del gobierno, cuyo contenido «patriótico» aumentó de rigor e invitaba a un mundo igualitario que jamás ha existido, ni existirá.

En mis años universitarios, libros y mascotas llegaban a precios irrisorios, y algunos textos estaban envueltos con moralejas partidarias, en forma de ensayos académicos.

El gobierno instaló en mi cerebro una lavandería promisoria. Junto al ejercicio del Derecho, aprendí a escribir poemas, y me enrolé en aventuras de fidelidad política. Con los ojos cerrados soñaba con una libertad que solo podía encontrar en mis propios escritos.

Aquella efervescencia educacional terminó con mi escapada de Cuba y mi lucha por sacar a mi familia de aquel engendro social. Llevé a rastras la experiencia y me transformé. Hice de todo para sobrevivir, junto a mi familia. Tal vez no fue suficiente, pero en algo pude ayudar para que sus vidas no cayeran al vacío, a pesar de lo reducido de mis ingresos.

Mis nuevos amigos me ayudaron a obtener becas escolares, libros, lápices y otros utensilios, sin tener que doblegarme. En aquellos años publiqué libros de poemas. Con los pequeños ingresos por esa causa junto a mis bajos salarios como editor, sobreviví.

El mundo de hoy es otro. Me percato de su corteza zigzagueante al penetrar a un centro comercial y ver a cientos de padres rascándose sus testas, buscando opciones económicas para procurarle a sus hijos cierta «educación». Ellos ayer fueron niños con escuelas y corrían por campos y calles menos bullangueras; volaban chichiguas y cantaban a coro los merengues de moda. Pero hoy aquella libertad ha cambiado.

Nací en un país distinto. Ideología aparte, aprendí que la educación no se logra por adquirir libros, lápices. cartucheras, mochilas, loncheras y mascotas a precios variopintos, sino por asur un conjunto de normas y actitudes que comienzan en el hogar y nunca terminan. Son modelos de civismo y respeto en el barrio, en un centro comercial, en la calle, en un taxi o dentro del Metro.

Soy abogado de carrera, pero con formación literaria y periodística intuitiva. Jamás leí un texto de retórica y poética, ni pisé un centro para obtener licenciatura o maestría en artes o letras. Y perdonen mi franqueza: tampoco los necesité.

Me hace feliz saber que miles de jóvenes dominicanos estudian hoy carreras de humanidades. Todas otorgan bajos salarios. Lo hacen porque saben pensar, y también como como rechazo al sistema que ahoga, a ese hervidero de intereses que promueve un desarrollo económico desigual con sus garras bien ocultas. Soy feliz al saber que un buen por ciento de la juventud del país quiere pensar, criticar, demostrar que necesita pasar por encima al criterio de un supuesto bienestar que imponen los hijos de papá y las manecillas del tiempo.

Una sociedad sin libros y una educación con lápices de colores y mascotas son disparos al aire que más temprano que tarde irán a parar a la inmensidad de los océanos.

A ratos, pienso en el destino de las humanidades van irán a parar a almacenes de catástrofes. Vivimos un contexto peculiar, erigido entre guerras y mandatos dictatoriales, entre himnos y banderas que promueven un nacionalismo atroz.

Mientras, maestros, médicos, escritores, filósofos, científicos, intelectuales y bibliotecarios no tienen vela en un mundo cada vez más cercano a una función de circo.