Abinader, BanCentral y base econométrica de la activación opositora

Los apasionados de la política desconocen que firmes e irrebatibles son las realidades que impulsan a los liderazgos y a las organizaciones a actuar ajustando las acciones y logísticas a los momentos vigentes en los escenarios, a eso que llaman coyunturas.

En la guerra y las competencias económicas y de mercado, una de las formas extremas de ganar territorio y posicionamiento es atacando y seduciendo. Mientras se está peor, con mayor virulencia; mientras peor se esté reducido, caricaturizando al adversario, denostando su integridad, para reducir su importancia y significado. Al menos en el imaginario de quienes se dejan engatusar.

Un líder o partido con pobre impacto en la preferencia del electorado, escasamente articulará acciones que sobrepasen el umbral de sus posibilidades, pues no les serían rentables. Aunque los umbrales de preferencia se mantienen en constante sinergia con los índices de consentimiento obtenidos por las políticas públicas y los actos de los gobernantes. Si no son su cara, son su reverso, su “cruz”.

De tal modo, un líder político que quiere ser presidenciable y no tiene base de sustentación, sólo puede esperar que crezcan el descontento y la erosión que a los gobiernos causan el tiempo y sus circunstancias, para construirla. El político con bajo nivel de aprobación se dedica, pues, al ataque fiero; a veces con aristas irracionales y fabulosas.

Es lo que está ocurriendo en la República Dominicana.

La gente, viendo que las organizaciones opositoras —incluyendo los “presidenciables” de todos los supermercados y ventorrillos políticos— se han “lanzado a las calles” digitales de las redes sociales y del espectáculo político, quizás piense Es un hecho fortuito. ¿Por qué fuñir tan pronto si falta tanto tiempo?

Los ataques que está recibiendo la gestión del presidente Abinader ocurren ahora por un hecho simple: la economía mundial ha sufrido un fuerte impacto desacelerador proveniente de aranceles recíprocos que impactan negativamente el clima de inversiones y de negocios, local e internacionalmente.

En realidad, proporcionalmente frente a otros, esos aranceles no afectan la economía dominicana, aunque sí le imponen un reajuste. Afectan, eso sí, el clima de negocios de las personas que hacen negocios. Ellas piensan Sí, me afectan. Y ahí se trancó el dominó.

La decisión de un tribunal de apelaciones estadounidense que anteayer declaró ilegales muchos de esos impuestos, aunque no ordenó su eliminación y los sobreseyó, es claro indicio de que se trata de algo coyuntural y político. Mientras los impuestos vienen y van, la incertidumbre crece, frenando las importaciones estadounidenses, fuente del mayor déficit fiscal y del mayor desequilibrio de la balanza de pagos. Y al reducir las transacciones, los números se componen, como las estadísticas dicen que se están componiendo.

Entre tanto, aquí el BanCentral da a conocer la robustez de los fundamentos macroeconómicos: revela los niveles de reserva de divisas, expone la persistencia del crecimiento de las remesas; mantiene fija la Tasa de Política Monetaria y comunica un crecimiento interanual de 2.9%, el doble del registrado como promedio en la región, entre enero y julio, 2025. Quienes necesitan que sus preferencias electorales crezcan, arguyen irrealidades que, en honor a la verdad, sólo parcialmente podrían tener algo de cierto.

En tal “momentum” los productores han reducido su entusiasmo productor y, extrañamente, en vez de reclamar a su colega de oficio, el presidente de la República, que los proteja en alguito, optaron por reducir su entusiasmo de tal modo que el Índice Mensual de Actividad Manufacturera (IMAE) “se mantiene por debajo del umbral de 50, al colocarse en 48.5% en junio”, 2025. En mayo estaba en 49.9.

Esa reducción de 1.4% en la actividad manufactura la confirma la DGII al establecer una variación de apenas 0.1% en sus ingresos procedentes de arbitrios al comercio y transacciones exteriores. Arrojando duda, de paso, sobre el turismo, pues la salida de pasajeros al exterior por todos los aeropuertos apenas fue +0.1%, respecto al 2024, en tanto sus ingresos por tarjetas de turismo, en vez de crecer, fueron negativos: -0.3%. La gente está bebiendo menos (alcohol, -1.7%; cervezas: -0.4%), fumando menos (- ¡11.5%!) y —¡eso sí!— quemando más combustible en los tapones (hidrocarburos AdValorem: +2.2%; hidrocarburos específicos: +5%). Y, como es natural, hablando hasta por los codos (Impuesto a las telecomunicaciones: +3.3%). Finalmente, el ITBIS, apenas +1.9%. ¡Hablando más que produciendo o mercadeando, Waoo!

Son datos que permiten perfilar un estado general económico y anímico en la sociedad dominicana, sobre los cuales los opositores actores políticos y organizaciones han empezado a realizar sus zafras con mucho tiempo de anticipación.

¡Traigan, traigan!, van pidiendo.

Sin embargo, advertimos a los procuradores de poder que buscan a quien seguir “pa´ guisarrr”, que en comparación con Centro América y México, la economía dominicana va mejor. Esas crecerán apenas +1% en 2025. Estamos entre las economías subregionales que, según la Cepal, superaron un crecimiento interanual de +3.5%. El BanCentral dominicano reportó recientemente un crecimiento interanual a julio 2025 igual que +2.9%.

En un entorno así, aunque falten 3 años para las elecciones, la oposición quiere construirse su oportunidad: deslegitimar al partido gobernante, atacando.

Es en lo que están, en serio, porque políticamente deben estarlo.

Es lo que necesitan. Es su trabajo. Es lo que les conviene.

Como es una avalancha, el gobierno debe prepararse para “la multiplicación de los mambos”.

Hasta las narrativas quieren imponerse y continuar viviendo.