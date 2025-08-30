La manera de Aguilera

La marabunta plutócrata se apiñó cada uno abriéndose paso forzosamente entre sus “iguales” con el fin de estar -como las pequeñas embarcaciones en tiempos de tempestad- lo más cercanamente posible al puerto. Entremezclada con aquella, se encontraba una minoría plutocrática que, sin renunciar al dinero ni al poder, ejerce su oficio en franca equidistancia y a despecho de la práctica lisonjera que envilece. Pareció la hora del culto al vencedor, solo que el vencedor no se siente tal, ve esa hora como una oportunidad más para seguir aportando.

Leonardo Aguilera, nuevo presidente del Consejo de Administración del Banco de Reservas llegó, el pasado sábado, al polideportivo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra literalmente solo. No hubo caravanas, ni mucho menos aparatosa seguridad, en su entrada al lugar. Con una visión del Estado coincidente con la del jefe del Gobierno, el hombre parece querer poner distancia entre el boato y la eficiencia. Una visión ya antes apuntalada por líderes de la categoría de Margaret Thatcher, o Ángela Merkel, a quien se le preguntó: “Notamos que su traje se repite, ¿no tiene otro?” Ella contestó: “Soy una empleada del gobierno y no una modelo”.

Él tiene su manera de ejercer el compromiso público. Por eso, sin proponérselo, da una lección a cierta casta voraz que se está olvidando de que el Estado no es su piñata. El mensaje implícito es: “Aquí estoy a sus órdenes para todo lo que proceda, pero, ahora soy el guardián de los intereses de una empresa del Estado, un negocio, igual que cualquier otro privado, solo que en este el patrimonio es del pueblo, y debo cuidar del él como un buen padre de familia. Así que, si le interesa negociar con Banreservas, reúna los requisitos, y nada más”.

Como no podía ser de otra forma, pues, aparte de ser como es, él conoce que la entidad que preside ha alcanzado su solidez merced al esmerado cuidado que le han puesto un grupo de personas entre las que cuentan, en primer orden, todos los administradores que le precedieron, pero muy especialmente, todos los que han ostentado el cargo de presidente de la república. No cabe otra actitud. Como resultado, auguro que Banreservas seguirá siendo nuestra empresa más sólida y, además, que muchos tendrán que reconducir su mirada hacia otros litorales del mundo financiero, siempre que se estén creyendo que, porque al lugar haya llegado un hombre accesible, éste se apartará de su manera de administrar.