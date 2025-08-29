¿Es irracional artículo de ley sobre recurso de casación?

El criterio —ya doctrina jurisprudencial— de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia sobre la inconstitucionalidad del artículo 11.5 de la Ley núm. 2-23 sobre Recurso de Casación merece una reflexión profunda capaz de conciliar rigor crítico y respeto institucional. El fundamento principal de la decisión del 29 de diciembre de 2023 parte de la supuesta irracionalidad de la ley al cerrar el paso al recurso de casación contra las sentencias que se limitan a ordenar la liquidación de los daños materiales por estado, restricción que, a la par, sirve de base a un régimen de recurso diferido del que hemos sostenido en algún momento que potencia los niveles de estabilidad y de seguridad jurídica [1], afirmación de la cual no apostatamos.

La postura de la alta corte reposa en el entendido de que, cuando un litigante es condenado al pago de una indemnización cuya cuantía deberá liquidarse por estado, el beneficiario está obligado a esperar que la decisión inicial se haga firme antes de dar el siguiente paso y proceder a la liquidación. Así, cuando finalmente esta se lleva a cabo, desaparece toda posibilidad de impugnar la primera sentencia en violación del acceso a la justicia y del debido proceso. Esta lógica, en palabras de la Suprema, se traduce en que “sería procesalmente imposible plantear los citados cuestionamientos en ocasión del recurso de casación que se interponga contra el fallo que liquidó los daños” [2], lo que determina que el tribunal apoderado de la liquidación ya no pueda volver sobre la responsabilidad que ha retenido[3] porque, de hacerlo, “atentaría contra el principio de la autoridad de la cosa juzgada, dejando desprovista a la parte afectada de la vía de recurso por una traba procesal generada como producto de esa laguna normativa” [4].

A simple vista, a la luz del reflector, la línea argumentativa de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia parece incorrupta e inobjetable. No resulta sostenible forzar la interposición de un único recurso si se pretende impugnar ambas decisiones o solo la primera, dado que, cuando el perdiente lo intente, la resolución que ordena la liquidación habrá adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Desde luego, siempre dando por descontada la imposibilidad material de pasar a la liquidación sin que antes el primer fallo se hiciere definitivo e inatacable.

La célebre restricción que deniega el acceso a la liquidación hasta tanto la sentencia que acoge la demanda en responsabilidad civil devenga en inexpugnable constituye una buena estrategia para evitar barahúndas y ecuaciones litigiosas imposibles a corto, mediano o largo plazo. En principio, es una solución inteligente, pero solo en el contexto en que precisamente no esté planteada la fórmula del recurso diferido. Si ambas decisiones fuesen recurribles por separado, permitir que la parte favorecida se involucre en una gestión contenciosa de liquidación sin que el fallo estimatorio de la demanda inicial haya ganado firmeza implicaría que, simultáneamente, en una instancia se discuta el monto de la reparación y en otra, de jerarquía superior, se litigue sobre la procedencia misma de la acción en reparación de daños. Esta situación, con su riesgo de traslapes e incertidumbre, se agrava en sede casacional por ser un recurso sin efecto suspensivo, susceptible de culminar con la anulación del fallo declarativo o condenatorio en momentos en que se conoce o ya se ha conocido la liquidación ante el tribunal a quo.

Bajo el esquema inaugurado por el artículo 11.5 de la L. 2-23 —recogido en su momento por el ya perimido proyecto de Código Procesal Civil de 2010— no se supone, como ha sostenido la Suprema Corte de Justicia, que el plazo para impugnar la primera sentencia comience con su notificación. Al tratarse de un recurso diferido, dicho cómputo se inicia con la notificación del fallo posterior, en el que se cuantifica el perjuicio y se realiza la liquidación definitiva. Si las cosas son así, no existe ninguna razón para que se cumpla el pronóstico desolador al que tanto se teme, pues, mientras no se produzca la liquidación, cualquier recurso dirigido contra la sentencia estimatoria será inadmisible por extemporáneo, y el plazo para recurrir esa primera resolución solo arrancará con la correcta notificación de la segunda. Justamente a esto nos referimos cuando hablamos, con toda propiedad, de un recurso diferido: un mecanismo semejante al previsto en el artículo 451 del Código de Procedimiento Civil para los fallos preparatorios.

Desde nuestra perspectiva, la SCJ parte de una premisa errónea: considera que, mientras espera el sucumbiente la liquidación en la etapa suplementaria del procedimiento, pierde la oportunidad —y el derecho— de ir en contra de la primera sentencia. Ya había recalcado, en un fallo emblemático emitido hace apenas unos años, que el procedimiento para fijar la indemnización mediante la liquidación por estado comienza una vez que el fallo que la ordena adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, que es cuando, a juicio de la instancia suprema, corresponde apoderar al mismo tribunal que hubiera ordenado la liquidación, a fin de cuantificar la indemnización en función de los elementos probatorios aportados [5]. Lógicamente, si, según su autorizada opinión, es necesario aguardar a que el fallo que acoge la demanda en responsabilidad civil y ordena la liquidación sea firme para poder avanzar al siguiente paso, resulta comprensible que recele de un régimen restringente que no admite el recurso de casación contra la sentencia que apenas ordena la liquidación, sin que esta todavía se haya efectuado.

Lo cierto es que, con arreglo a la doctrina del recurso diferido y del sistema del artículo 11.5 de la Ley núm. 2-23, ante las dos sentencias consecutivas en cuestión, el plazo para recurrir en casación ya sea cualquiera de ellas o el dúo, se contaría a partir de la notificación de la segunda. La notificación de la primera acaso serviría para dar a conocer el fallo a la parte contraria, pero no para ninguna otra cosa, mucho menos para dar apertura al plazo. El intimante tendría derecho a recurrir en la medida de su interés: exclusivamente la segunda sentencia si está conforme con la responsabilidad retenida en su contra, pero no con el monto de la indemnización, o ambas, si disiente de la acogida de la demanda inicial en reparación de daños y, por consiguiente, del quantum que se hubiere fijado.

Cada parte impugnaría solo aquello que le afecta o le perjudica. Nadie estaría obligado a recurrir los dos fallos ni a extender su impugnación más allá de su legítimo interés, en plena consonancia con el derecho de defensa y el principio dispositivo. El cómputo del plazo, desde la notificación de la segunda sentencia, evita la dificultad de interponer un recurso antes de que el proceso esté totalmente cerrado, lo que permite al intimante una visión holística del problema y la comprensión del contenido resolutivo completo antes de recurrir, evitándose un recurso preventivo contra la primera. La circunstancia de que el plazo se cuente tomando por referente el acto de notificación de la segunda resolución no significa que ambas se fusionen o queden convertidas en una sola, pero sí permite asumirlas como la culminación de etapas de una misma cadena de eventos.

No es irrazonable la técnica que, frente a la concurrencia de pronunciamientos escalonados, establece que el plazo para recurrir ambas resoluciones comience con la notificación de la sentencia de liquidación. Al contrario, esta solución es preferible, ya que propicia un sano equilibrio entre seguridad jurídica, economía procesal y debido proceso, y evita fragmentaciones y recursos prematuros: el recurrente puede impugnar quirúrgicamente y con mayor precisión, de modo que quien esté conforme con la retención de la responsabilidad, pero no con la liquidación, impugnará solo esta última. En cambio, quien objete el fundamento de la condena, recurrirá el bloque completo, es decir, las dos. Se trata, pues, de una solución cónsona con los principios del debido proceso y del acceso racional al recurso de casación, toda vez que no impone una carga excesiva ni obliga al recurrente a atacar lo que probablemente no le afecte. La alternativa prevista en el artículo 11.5 no solo es razonable, sino que también representa una opción garantista, funcional y proporcional al interés de los litigantes.

No huelga precisar que la aparente obligatoriedad de que se proceda a la liquidación por estado solo después de que la sentencia que la ordena sea irrevocable, y la consecuente inadmisibilidad del trámite si se le promueve antes, no son directrices que respondan al mandato expreso del legislador, sino de la jurisprudencia de la propia corte de casación. Esta construcción pretoriana puede justificarse como solución genérica —aplicable, por ejemplo, a litigios de primera instancia pendientes de apelación— y, sobre todo, fuera del ámbito del sistema del recurso diferido contemplado en el artículo 11.5 de la Ley núm. 2-23. Si se acepta, con base en esta estructura reduccionista, que el plazo para impugnar el primero de los dos fallos comience con la notificación del segundo —del que se emita sobre la moción de liquidación—, se descarta el peligro del silencio forzoso, del despojo del derecho a recurrir, así como de la “traba procesal” a la que alude la honorable Suprema Corte de Justicia en su sentencia del 29 de diciembre de 2023. A su vez, se disipa la tesis de una presunta “laguna normativa” que en realidad no es tal.

La disposición del artículo 11.5 de la L. 2-23 no es caprichosa. Tampoco es absurda. Su objeto persigue una considerable economía procesal a través de la racionalización en el uso del recurso de casación, y tiene sentido: evitar una peligrosa duplicidad de debates sobre el mismo asunto en escalafones jurisdiccionales diferentes, y preservar la coherencia y la integridad del principio de concentración.

El autor es magistrado presidente de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y profesor en PUCMM, UCE, ENJ