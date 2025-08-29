Duarte fue el ejemplo de Duvergé

“General Santana, yo no vuelvo mis armas contra el poder legalmente constituido”. Con estas palabras respondió el general Antonio Duvergé cuando, tras la batalla de Las Carreras en 1849, Pedro Santana desconoció al presidente Manuel Jimenes y promovió un golpe de Estado contra su gobierno. Era la primera vez que se intentaba quebrar, por la fuerza, un poder legítimamente establecido en la naciente República Dominicana, que tenía algo más de 5 años de fundada.

Duvergé tenía presente el ejemplo de Duarte. Luego de la batalla del 19 de marzo de 1844, Santana, en lugar de aprovechar la victoria, se retiró a Sabana Buey, lo que permitió a Herard y los haitianos ocupar Azua sin resistencia. Santana buscaba apoyo en su aliado, el cónsul francés Saint Denys, para convertir a Santo Domingo en un protectorado, mientras Duarte, recién llegado del exilio, pedía encabezar un ataque contra los haitianos para consolidar la independencia, desconociendo las maquinaciones de Santana y Bobadilla para ahogar en su nacimiento la independencia dominicana.

Tomás Bobadilla, presidente de la Junta Central Gubernativa, puso como condición para ceder el permiso a Duarte, que él y Santana se pusieran de acuerdo, algo imposible porque Santana nunca quiso la ofensiva. Duarte, disciplinado, acató la negativa de Bobadilla y entregó sus tropas a Santana, a pesar de la insistencia de sus hombres de atacar por cuenta propia. Esa obediencia al orden legal impresionó a Duvergé, quien años más tarde, en circunstancias similares, se negó a respaldar a Santana en su golpe.

Por esa negativa, Duvergé fue apresado y juzgado junto a Valentín Alcántara bajo cargos de traición, aunque resultó absuelto. Santana, sin embargo, lo confinó en una prisión disimulada en El Seibo. Años después, cuando Santana volvió a violentar la Constitución en 1856, Duvergé se levantó contra él. Fue capturado y fusilado.

Duvergé encarna la figura del soldado disciplinado y valiente, capaz de llevar las tropas dominicanas a escenarios donde ningún otro general lo hizo en la guerra contra Haití. Supo distinguir siempre dónde debía estar su lealtad: con la patria y con el orden legal.

Es un ejemplo de integridad militar que debe ser promovido como modelo del soldado dominicano.