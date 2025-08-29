Cuando confluyen otras cosas

Bonao siempre será un misterio. Por eso es mejor cruzar de largo y no pararse, no vaya a ser cosa que después uno nunca más quiera irse. Al igual que San Cristóbal, por su cercanía a la capital, ambas provincias deberían estar posicionadas como destinos ecoturísticos de referencia.

Mientras las aguas del río bajan cristalinas y frías por entre las montañas, rumbo a su encuentro con las aguas de otro río, justo en la confluencia bajamos de los carros los beruntes necesarios para pasar un buen domingo, rodeados de verdor y naturaleza.

Lo de las clases sociales siempre será una constante, y, mientras instalamos en la playa del río un BBQ con tanque de gas, sacamos sillas confortables, neveritas con hielo, alcohol para un regimiento, carnes, cervezas, canastas con chucherías para picar, pan, verduras y un sinfín de cosas más; a la otra orilla del río van llegando gente humilde, caminado con mochilas, fundas, calderos, y, al rato –en su proporción y presupuestos–, comienzan a hacer lo propio.

Que no bien han pasado 30 minutos y en ambas orillas se ve lo mismo: unos preparando comida, otros sirviéndose bebidas, y cada quien con su música; diferente, pero en un volumen decente. Al rato, la mayoría de los hombres y mujeres de ambos grupos –socialmente separados– se dirigen obligatoriamente a la misma zona de la confluencia, la que tiene la poza más honda, de corrientes suaves, aguas transparentes y circulación constante.

Hechos los saludos de lugar entre ambos grupos de extraños, empieza a ocurrir la magia. Y es que si algo caracteriza a los dominicanos es esa vocación natural por compartir y socializar entre gente que no se conoce, y que, aunque probablemente nunca más volverán a verse, la brevedad del momento y la necesidad de hacer de él algo memorable les obliga a hacerlo más llevadero y alegre.

Y eso incluye compartirse el hielo, las bebidas, la sal, el aceite, pedir música en la bocina del vecino y hasta entablar una conversación de media hora con un completo desconocido que, a los 15 minutos de verlo por primera vez en la vida, adquiere la categoría de “mi hermano”.

Cuando las comidas a ambos lados del río están listas, comienza el ritual de compartir platos y cruzarlos a la otra orilla. Locrio de carne de puerco –en leña– con aguacate, de un lado; salchichas, carnes y vegetales al grill del otro. Acabado el baño, y con la tarde muriendo, ocurren las despedidas de lugar entre dos grupos que habitan en quintiles diferentes, se mueven en realidades económicas y sociales contrapuestas, pero que compartieron juntos un buen momento.

Quizás, la clave de toda nuestra paz social, gobernabilidad y crecimiento económico, reside en el reconocimiento que todos tenemos de que podemos ser y compartir como iguales, aun teniendo diferencias.

Al final, se trata de respeto, tolerancia, empatía… y eso no es tan complicado. No en Bonao.