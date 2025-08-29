Causas que obstaculizan la formación de técnicos en el país

Es una realidad que la oferta de técnicos profesionales en el país esta por debajo de la demanda en esa área, lo cual conlleva consecuencias negativas para las empresas por carecer de personal cualificado y para los jóvenes por la dificultad para lograr empleos, afectando a su vez el desarrollo económico del país.

Varias causas inciden en ese problema, de los cuales me referiré a algunas de las mas destacadas:

1. En la mayoría de las universidades, su oferta curricular se limita a carreras liberales ya saturadas en el mercado, como: Administración de Empresas, Mercadeo, Psicología, Derecho, Educación, y Medicina en algunas. De ahí que los jóvenes acceden a las mismas por carecer de mas opciones. Como ejemplo tenemos el caso de la UASD, en cuyos Centros Regionales solo se ofertan estas carreras, incluyendo las extensiones de nueva creación que está impulsando el gobierno actualmente.

2. Las universidades se resisten a impartir carreras técnicas de corta duración, pudiendo aprovechar los equipos utilizados en el nivel de grado, aun teniendo derecho para impartir ese nivel, de acuerdo a la Ley 139-01.

3. Pocas universidades crean nuevas carreras que respondan a los avances de la tecnología digital y a las necesidades del sector empresarial y de servicios.

4. El MESCYT no está realizando estudios de necesidades, nacionales y regionales, que puedan orientar a las instituciones del nivel superior para la creación de las carreras más pertinentes.

5. Solo existen en el país cinco Institutos Técnicos Superiores con carreras de dos años de duración que ofrecen opciones a nuestros jóvenes en estas áreas, aun comprobarse que los egresados de las mismas logren insertarse rápidamente a los sectores productivos.

6. Se suspendió en el MESCYT el programa “Universidad-Empresa”, el cual permitía una vinculación entre la academia y los sectores productivos, como: carreras necesarias y desarrollo de cursos de capacitación que favorezcan el aumento de la productividad y la competitividad.

7. Se suspendió en el MESCYT el programa de Emprendurismo Universitario, el cual permitía a los estudiantes de universidades, que además de las carreras cursadas, adquirir competencias para la creación de sus propias empresas.

8. La mayoría de las universidades no aplican pruebas de aptitudes a los estudiantes de nuevo ingreso, que les permitan cursas las carreras para las que poseen mayores potencialidades. Esta medida contribuiría a que los egresados tengan mayor formación y mayores oportunidades para conseguir empleo.

9. El sector productivo no valora a los egresados de carreras técnicas como profesionales y la oferta de sueldos es muy baja. Esta realidad incide en la poca motivación de los jóvenes para cursar carreras técnicas.

10. Los Institutos Técnicos Superiores no establecen contacto con las empresas para darles a conocer las carreras que ofertan y sus egresados en cada año. Por otra parte, las empresas tampoco solicitan a las academias los egresados en las carreras que ellos requieren. Esta desvinculación agrava el problema.

11. Pocas empresas permiten que los estudiantes universitarios y de Institutos Técnicos Superior, realicen pasantías en sus mismas, con lo cual favorecerían mejor formación de los egresados y les facilitaría mayor incorporación de los mismos, en función de sus capacidades.

12. El MINERD no impulsa la creación de Liceos Técnicos a nivel de bachillerato y los que existen mantienen las mismas áreas con poca innovación. Esta medida favorecería que los bachilleres técnicos se motivaran a continuar cursando carreras técnicas en niveles superiores.

13. En necesario que el INFOTEP motive a los estudiantes que tienen nivel de bachillerato y han realizado cursos técnicos, a incorporarse en los Institutos Técnicos Superiores, aumentando así su formación y mayores posibilidades de empleo.

Considero imprescindible que el MESCYT, las universidades, el MINERD, el INFOTEP y las empresas, realicen encuentros de análisis de la situación que he descrito, con la finalidad de diseñar estrategias que permitan aumentar, a la mayor brevedad posible, la oferta de técnicos en los diferentes niveles educativos, con el apoyo de la presidencia, lo cual impulsaría el desarrollo sostenible del país.