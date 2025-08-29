“Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes”, Efesios 4:29.

Si hay mala palabra es porque también hay buena palabra. Y esa es la que debemos emplear en nuestro diario vivir.

El apóstol exhorta a los efesios a usar buena palabra. Viva, eficaz, incorruptible, verdadera, palabra de aliento, desafiante y útil.

La necesaria para construir un pensamiento verdadero, una actitud coherente. Que imparta gracia, cual es la Palabra de Dios.

“De la abundancia del corazón habla la boca”. Una clara evidencia de lo que somos.