Ir al psicólogo

No es la primera vez que hablo de la necesidad de ir a terapia, pero sí es la primera vez que contaré mi historia. Tal vez le sirve a alguien, tal vez alguien que lea se da cuenta de que solo no podemos desarrollar las herramientas que necesitamos para atravesar situaciones, o tal vez no pase nada. El tiempo de sanar llega cuando estás lista, no cuando te apuran.

Hace unos años perdí a muchas personas, algunas murieron en mis manos, otras se me fueron de las manos sin que estuviera lista para decir adiós. Todas esas situaciones hicieron que incluso heridas que cargaba de la niñez salieran a la luz; eso que llaman “niña herida” había sustituido a la adulta consciente, y en mí se instaló una rabia que me estaba consumiendo. Por eso un día entendí que necesitaba ayuda, porque aunque soy ruidosa, un tanto justiciera y a veces suelo intimidar un poco, soy una persona alegre, cariñosa, respetuosa y con muchísimas más cualidades que no eran visibles por todo lo que cargaba.

Fue un proceso corto y a la vez largo, pero fue un proceso en que estaba lista para sanar y encontré a la persona correcta para ayudarme a hacerlo. Sigo trabajando en mí, en mi bienestar, porque la conciencia de cómo estoy aquí y ahora es un camino que no se detiene.