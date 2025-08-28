¿Dónde están los violadores?

Aunque la música es una proyección del marco mental sobre el cual se estructura una sociedad, “La mala maña” –del “General Larguito”– es un buen merengue típico.

Así las cosas, cuando mi general decía “Me huele a conuco nuevo/ me huele a pan de maíz/ me huele a muchacha linda/ acabada de subir”, detrás de la hermosa letra subsiste el universo de una sociedad rural que ya no existe, y también su código sexual, a todas luces reprobable.

Lo de “acabada de subir” recuerda mucho a “Cien Años de Soledad”, cuando Aureliano quedó perdidamente enamorado de Remedios, una niña de apenas nueve años, al punto que decidió –con aprobación de sus padres– esperar que le llegara el período, para casarse y hacerla su mujer.

Vamos, que la novela y el merengue retratan una sociedad que aprueba dichos comportamientos, los cuales, aunque aparentan ser “normales”, en realidad son prácticas ilegales e inmorales de pederastia, que sólo son posibles cuando la sociedad las normaliza y permite.

Las estadísticas de partos en República Dominicana obligan a repensar sobre qué está haciendo el Estado en relación a los embarazos en adolescentes, y, esto debe hacerse desde un abordaje integral, ya que no bastan las políticas públicas, presupuestos, planes y programas desplegados desde el gobierno central, porque sin la incorporación de otros poderes y actores del Estado –cruciales para combatir esta lacra–, toda respuesta pública resultará insuficiente.

Por ejemplo, si no existe una coordinación efectiva con el Ministerio Público, jueces, auxiliares de justicia, policías, JCE, etc., poco pueden hacer (en el supuesto que lo hicieran) las otras instancias del Ejecutivo vinculadas al tema niñez.

El “Anuario de Estadísticas Vitales, 2024”, –ONE– muestra una realidad (desgarradora) cuantitativa inferior a los desafíos cualitativos que las mismas suponen a nivel sistémico. Decir que “al desglosar el total de nacimientos de las madres menores de 20 años por grupos de edad, podemos observar que en el año 2024 se registraron 15,977 nacimientos en este rango. De estos, 143 nacimientos correspondieron a niñas de 11 a 13 años, 1,582 a aquellas de 14 y 15 años, 4,923 a las de 16 y 17 años, y 9,329 a mujeres de 18 y 19 años”, evidencia que el abordaje de la problemática debe ser mucho más amplio.

Que si, que bien podríamos celebrar que el porcentaje de madres menores de 18 años decrece con los años –que es cierto–, o bien podríamos exigir que abordemos la problemática más allá de un tema de salud pública, y la veamos como la constatación del fracaso de una sociedad que institucionaliza la violencia contra las menores de edad.

Si no, en paralelo a los 6,648 partos (SNS) de 11 a 17 años y sus correspondientes actas de nacimiento (JCE), ¿dónde están los sometimientos a la justicia de los adultos que cometieron esas violaciones a menores, por parte del Ministerio Público?

Coordinar esa respuesta, es una tarea pendiente.