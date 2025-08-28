¿De qué vale la escuela sin cultura de honestidad? Diariamente la sociedad se hace víctima de escándalos de deshonestidad que parecen no acabar, asumiendo un accionar social de normas morales al servicio del fraude. La honradez es una reliquia del pasado y pareciera que quienes se empeñan en demostrarla, están condenados al fracaso. Este proceder se convierte en costumbre cuando las transacciones se hacen acompañar de regalos o prebendas de Estado, y dependiendo de ese valor y las circunstancias que estos originan, vulneran la línea que separa lo honesto y lo doloso. Observamos un modelo donde los funcionarios se niegan a hacer su trabajo sin apoyarse en el soborno, sin reparos en dispensar un trato preferencial a cambio de dinero. De tal forma, nos sumergimos en la práctica de una cultura deshonesta donde el Estado, en contubernio con el sector privado, se hace incapaz de imponer el orden público en la fiscalización de los bienes del patrimonio nacional, dando como resultado que los sumidos en la pobreza extrema reciban el mayor castigo, calificando al padre de familia que se niega a robar con el despectivo concepto de incompetente inadaptable. La falta de honradez se considera algo normal, necesario y admitido, ya que los resultados de la complicidad se pagan muy bien. El fraude se convierte en la capacidad de conciliar la conducta delictiva, provocando que los actos fraudulentos se hagan costumbre y quedemos atrapados en la “cultura deshonesta” que lacera nuestra sociedad, motivando los empréstitos, evasiones, exoneraciones, desvíos de recursos superfluos y leyes especiales que erosionan el fisco. Aspiramos al cumplimiento del deber político y empresarial.