Año escolar y Educación vs insularidad institucional nacional

Los pensadores de la Ilustración son responsables del paradigma educativo socializado; aquel que demandó de los gobiernos del Estado la obligación de formar a las crecientes poblaciones ciudadanas, desde entonces entendidas producto sociales: connacionales identificados con y portadores de los valores y el perfil de humanidad pre-validados desde sus colectivizados entornos.

Abogaron por la “democratización” educativa, extrayendo esta función de los exclusivos ámbitos aristocráticos donde pernoctó durante milenios. La educación —a diferencia de la instrucción— había sido oportunidad y derecho exclusivos de las clases, clanes dominantes y de los varones. Bajo tal precepto, durante largo tiempo formó líderes, funcionarios y gobernantes.

A partir de la Ilustración, que ubicó los males sociales en la sociedad y no en el individuo o el infierno, la educación adquirió importancia relevante al plantear la reciprocidad causal sujeto-sociedad y al postular la necesidad de sociedades dirigidas y gestionadas desde la ética y la justicia como condición basal de la aspiración humanista: mejores personas.

Hoy esta labor se desvirtúa al asignarle fines de formar “ciudadanos críticos”. La primera pregunta es: ¿críticos desde cuál acepción o paradigma?

La criticidad tiende a deformar y a tornarse urticante; la duda, en cambio, esclarece. La educación, hoy obligadamente masificada quizás por su inmersión en el debate político, debe formar y adiestrar a la vez. Lo hace transfiriendo saberes y valores, y desarrollando habilidades en los educandos.

El gobierno dominicano dejó operando el nuevo año escolar con varias iniciativas, tres de las cuales resaltan: su tradicional “lanzamiento” con el presidente Abinader haciendo aquello que los ejecutivos han hecho: presidir, acompañados del ministro de educación; una “LaSemanal con la prensa” socializando la suplencia y avituallamiento, visibilizando la logística presentada como política pública por el Ministerio de Educación, un constructo de gestión del cual se espera la oportunidad de mejorar los lamentables indicadores cualitativos, extrañamente soslayados, estableciendo —de paso— los parámetros para evaluar la gestión. Y, finalmente: el despacho de una comitiva de funcionarios —¿pre-candidatos “presidenciables” del PRM algunos?— hacia los planteles, a inaugurar la docencia del nuevo año lectivo en “sus” comunidades.

Entre estos, el señor Nelson Arroyo, de Seguros Reservas, por su anterior función en Indotel, podría, de desearlo, articular una sinergia urgente: educación-gobierno que derribe los amurallamientos de la expandida y petrificada insularidad objetual de la arquitectura oficialista.

Esto sería coordinar la creación de canales para que, por ejemplo, la JCE supla identificaciones a los educandos, desde los 5 años y ayude al INABIE en la entrega, por centro docente, de los avituallamientos que el gobierno suple; con el Indotel, para lo relativo a la informática; con Cultura para lo propio; con la Armada, para educar sobre la vigilancia y la exclusividad del poder represivo; con las iglesias para fortalecer la idea y realidad de seres creados “a imagen y semejanza” de Dios; con Salud Pública, para lo vinculante a la promoción de la salud, la higiene y la prevención de enfermedades y del embarazo adolescente; con los ayuntamientos, para reforzar la pertenencia comunitaria y con el Infotep para desarrollar destrezas laborales…

Una Educación orientada, en fin, a formar humanizados ciudadanos.