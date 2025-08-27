Seguridad vial: miles de muertos

La primera causa de muerte destiempo de la Republica Dominicana son los accidentes de tránsito, cuales tienen una diversidad de causas. La primera causa es la violación de las leyes de tránsito, donde en muchos casos el violador termina siendo el fallecido. O, como es en más de 1 de cada 10 accidentes el fallecido es un peatón.

La ley 63-17, que regula la movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, y establece la obligación de la inspección técnica vehicular (ITV) entró en vigor en el 2017. Sin embargo, ocho años después, la República Dominicana no ha logrado implementar completamente los requisitos necesarios para poner esta ley en práctica. La ITV, una práctica común en los países desarrollados permitiría regular la calidad y el estado de los vehículos que circulan en las calles dominicanas. Aunque no existen estadísticas precisas sobre la cantidad de accidentes o muertes causadas por fallos mecánicos, se sabe que estos desempeñan un papel importante en la elevada tasa de accidentes viales que sufre el país. Según datos de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), entre el inicio de 2024 y mediados de 2025, fallecieron 3,031 personas en accidentes de tránsito en la República Dominicana. Esta información no incluye datos detallados sobre los heridos en accidentes de tránsito, pero se estima que 100,000 personas al año, o casi un 1% de la población, resulta afectada por estos incidentes. De los fallecidos en accidentes un 61% fue debido a colisiones y un 21% debido a deslizamientos. El 71% de los fallecidos se transportaba en motocicleta, mientras el 13% eran peatones. Considerando estas estadísticas recientes, en el caso de que las muertes por accidentes de deslizamientos hayan sido causadas por llantas inapropiadas la ITV directamente previene dichos accidentes exigiéndole a los usuarios el uso de llantas adecuadas para el permiso de transitar.

Las muertes por colisiones con un parque vehicular tan antiguo serán difíciles de prevenir con una población acostumbrada a violentar las leyes de tránsito. La solución adoptada por otros países es exigir que todo vehículo que se venda en dicho país se requiera tener sistemas ADAS (sistemas avanzados de seguridad de manejo Estos sistemas incluyen, por ejemplo, frenado automático al detectar un vehículo, motocicleta o peatón delante o detrás del automóvil, alertas de tráfico cruzado y notificaciones sobre el uso de cinturones de seguridad en los asientos traseros, entre otros.

Teniendo en cuenta la realidad dominicana, el primer paso como país debe ser exigir el cumplimiento de las leyes de tránsito y abogar por la implementación efectiva de la ITV para garantizar que cada vehículo en circulación esté en condiciones seguras. Como señaló el presidente al responder a una pregunta sobre la prohibición de importar vehículos, la inspección técnica vehicular debe ser una prioridad nacional. Exigir estos cambios es fundamental para consolidar a la República Dominicana como un gran destino turístico, ahorrar recursos en la atención de heridos y fallecidos, y, sobre todo, salvar miles de vidas.