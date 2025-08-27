Recurso de revisión contra sentencias del TC

El Tribunal Constitucional fue apoderado de un recurso de revisión en contra de una sentencia que emitió el propio órgano en el 2023, el cual declaró inadmisible un recurso de casación contra un fallo de la Primera Sala de la SCJ. El TC advirtió que esa acción recursiva contraviene el artículo 184 de la Carta Magna y 31 de la ley 137-11, que disponen que las decisiones del TC son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado, así como sus propios precedentes. Al, respecto recalcó que los textos constitucionales y legales citados, y su precedente, “evidencian claramente la prohibición normativa que se encuentra taxativamente consagrada en nuestro ordenamiento jurídico respecto a la imposibilidad de este órgano de revisar sus propias decisiones con el propósito de confirmarlas, anularlas, revocarlas o modificarlas, so pena de vulnerar dichas disposiciones”