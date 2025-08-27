El encuentro que lo cambió todo

San Agustín de Hipona buscó durante mucho tiempo la verdad fuera de sí, en filosofías, placeres y honores humanos. Sin embargo, un día descubrió que el Señor, al que buscaba con tanto afán, habitaba en lo más profundo de su corazón. Ese encuentro interior fue decisivo.

Comprendió que solo en Dios estaba la verdadera paz y la esperanza que tanto anhelaba. Desde entonces, su vida cambió de rumbo, dejando atrás las sombras del pasado para abrazar la luz de Cristo.

La experiencia de Agustín nos enseña que muchas veces buscamos lejos lo que ya tenemos dentro: el Señor siempre está en nosotros, esperando ser descubierto y acogido.

Allí nace la esperanza que nunca muere. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.