El gran desafío de las redes sociales consiste en crear mecanismos que minimicen los contenidos “fake”, los cuales, ahora con la IA, tienen un aliado potente que amplía sus posibilidades de falsear realidades. Distinguir entre lo cierto y lo incierto es cada vez más difícil para las audiencias y eso se presta para deshonrar, tergiversar, dislocar, desinformar, denigrar y producir muchos daños morales y profesionales más.

La gente no tiene la capacidad y la posibilidad de distinguir entre el trigo y la cizaña. De acuerdo con un reciente informe de AI Forensics, “la basura digital emanada de la IA está efectivamente infestando las plataformas 2.0.” Tanto, continúa diciendo el estudio, “ que están fracasando estrepitosamente a la hora de etiquetar adecuadamente este tipo de contenido y permitiendo de esta forma que oportunistas en toda la regla, se apoyen en contenido de naturaleza “fake” para llegar potencialmente a millones de usuarios.

El informe de Al Forensics también revela que

aproximadamente el 80% de los vídeos generados con IA que se difunden a través de las redes sociales son extraordinariamente realistas y tan engañosamente reales, que a los usuarios se les hace complicado identificarlos como “fake”. Más aún, cuando se enmascaran de periodismo ciudadano y pretenden retratar y explotar situaciones absolutamente falsas.

Según el estudio citado, la difusión masiva de los vídeos «AI Slop» (videos basura o bazofia) en las redes sociales, es espoleada sobre todo y ante todo por cuentas automatizadas.

Los porcentajes que se publican acerca de esta fatal y desdichada situación son tan altos, que ya se están tratando de implementar recursos tecnológicos que le resten posibilidades o por lo menos les dificulten la perversidad de su vigencia.