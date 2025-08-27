Los apagones y “Vicente el imprudente”

El Show del Mediodía y los programas que tuvieron como figuras estelares A Freddy Beras Goico y Yaqui Núñez del Risco, dieron una cantera de personajes humorísticos, inolvidables.

Recuerdo ese personaje interpretado por Cuquín Victoria, “Vicente el imprudente”, un vecino más que inoportuno, que llegaba a la casa de Freddy en momentos verdaderamente inapropiados, con su personalidad extrovertida, con un radio con una bachata, “a todo lo que da”, zarandeando y manoteando a su vecino sin piedad, cuando le dolía la cabeza o con visitas en su casa.

La reciente ola de apagones nocturnos, me ha hecho recordar ese personaje, porque el apagón, casi siempre inoportuno, se cuela en nuestras casas, a veces de madrugada, en el sopor de un verano que por ratos hace recordar los hornos del infierno, que describe la literatura, haciendo que para los más favorecidos se apaguen los aires acondicionados y que “para nosotros, el pueblo”, se detengan los abanicos, en donde de poco vale la respuesta estoica o la resignación cristiana, porque allí, resuena un San Antonio, allá el rechinar de gomas quemándose o piedras que van a parar a la calle o los techos de zinc de casas abandonadas, un avance, en otras épocas las piedras no tenían brújula y topetaban el techo de cualquiera.

En fin, que ya casi completando el primer cuarto de este siglo, aquí y en otras escasas naciones del hemisferio, padecemos en verano, un castigo del siglo pasado.

Habrá quien diga que apagones siempre hemos tenido, uno que recuerda las chichiguas de don Julio Sauri, otro que repica con la promesa de Temo de resolverlo en 6 meses, uno que culpa a las culebras de Cueto y otro que se rasga la cabeza con el sargazo de Marranzini, todas excusas insuficientes para entender, porqué rayos el martirio no acaba.

La quemadera de neumáticos es solo un indicio de lo rápido que se puede encender la pradera, en particular cuando el calor agobia en la noche caribeña.

La vejez del drama no es excusa, sobre todo porque la actual administración no es nueva, en 5 años ha tenido tiempo de mostrar, de que va su literatura eléctrica, los cambios en las edes, en el Consejo Unificado y en Energía y Minas, dispuestos el pasado año, aún pueden marcar un nuevo rumbo.

El asunto es que el balance por el momento es poco menos que patético, las pérdidas operativas situadas en el 42 por ciento, indican un retroceso que eleva el subsidio a niveles de espanto, mientras que la energía no cobrada es 4.7 por ciento, más alto de lo que debería estar, pero un indicador claro de que el problema es de gestión, es en esencia un asunto de eficiencia en la transmisión de energía, es decir, el mayor problema no es la gente que se roba la luz, quw debería ser casi 0, es la energía que no va a ninguna parte, por cableado viejo, por sistemas ineficientes, que en estos años no ha hecho más que empeorar.

El sector eléctrico es un handicap para la actual gestión.

El Gobierno está compelido a conjurar esta crisis, la continua aparición de este vecino impertinente, de este “Vicente el imprudente “, puede continuar alterando los ánimos y perturbando uno de los valores esenciales de nuestra economía de servicios con fuerte ahínco en turismo, que es la paz social.

Es necesario espantar a esta versión actual, “Vicente el imprudente”, por la tranquilidad de todos.