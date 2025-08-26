El médico, ciencia, tecnología y el factor humano

La medicina dominicana enfrenta un problema recurrente, la campaña sobre la deshumanización. Se trata de historias aisladas y a veces de la queja por experiencia individual, que no se pudo canalizar por los canales idóneos. Pero sucede que un caso crea una cascada de ruido, capaz de transmitir una percepción cada vez más extendida entre pacientes, familias y profesionales.

En un contexto donde los avances científicos y tecnológicos irrumpen con rapidez, es urgente afirmar que la excelencia técnica solo es verdadera cuando se sostiene sobre principios humanistas que ponen al ser humano —no la enfermedad ni el expediente— en el centro. La ciencia y la tecnología han transformado lo posible en la práctica clínica. Diagnósticos más precisos, tratamientos dirigidos, procedimientos mínimamente invasivos y registros electrónicos facilitan el trabajo y salvan vidas.

Sin embargo, la disponibilidad de herramientas no garantiza su uso con sensibilidad. La tecnología puede distanciar si sustituye la mirada, la escucha y la presencia. Ahí reside el núcleo de la crisis: el riesgo de una medicina que cura órganos, pero olvida personas.

Principios humanistas del médico 1. Dignidad y respeto incondicional. Cada paciente es un sujeto único con una historia, creencias y miedos. Respetar su dignidad exige reconocer su autonomía, ofrecer explicaciones claras y honestas, y cuidar la intimidad física y emocional. El trato respetuoso no es un añadido ornamental; es parte del acto terapéutico.

2. Comunicación empática. La información técnica debe traducirse a lenguaje comprensible y acompañarse de escucha activa. La empatía no equivale a simpatía pasiva; implica entender la perspectiva del otro y responder con claridad y calidez. Muchas quejas sobre “frialdad” profesional se resuelven con tiempo y palabras adecuadas.

3. Responsabilidad profesional y ética La competencia científica debe ir de la mano de integridad: veracidad en el diagnóstico, consentimiento informado genuino, manejo transparente de errores y un compromiso continuo con la formación. La confianza social en el médico se construye con actos repetidos de honestidad y responsabilidad.

4. Atención centrada en la persona Esto implica abordar no solo la enfermedad, sino su impacto en la vida del paciente: la familia, el trabajo, la situación socioeconómica y la salud mental. Una intervención verdaderamente integral considera estos factores y coordina recursos multidisciplinarios cuando sea necesario.

5. Humanización del entorno sanitario Hospitales y clínicas deben facilitar la interacción humana: tiempos de visita razonables, espacios que protejan la intimidad, equipos y protocolos que prioricen la seguridad afectiva además de la técnica. La infraestructura y las políticas institucionales modelan la conducta profesional.

6. Autocuidado y solidaridad entre colegas Profesionales agotados, mal remunerados o sin apoyo son proclives a conductas deshumanizadas. Cuidar al equipo médico —promover condiciones laborales dignas, apoyo psicológico y formación en habilidades comunicativas— es una inversión directa en la calidad del cuidado. Manifestaciones y causas de la deshumanización - Ritmos asistenciales acelerados y sobrecarga: consultas breves, turnos extensos y presión por eficiencia pueden reducir la atención a un intercambio mecánico.

Burocracia y sistemas administrativos: formularios, sistemas electrónicos mal diseñados y demandas de productividad distraen del encuentro clínico. - Cultura institucional centrada en procesos y resultados cuantificables, por encima de la experiencia del paciente.

Formación médica con escasa atención a la dimensión ética y comunicativa, que privilegia lo biológico sobre lo humano. Propuestas prácticas para humanizar la medicina dominicana.

Reforzar la formación en comunicación y bioética desde pregrado y residencia, con evaluación concreta de habilidades humanas. - Integrar medición de la experiencia del paciente en la evaluación institucional, no como anécdota sino como indicador de calidad.

Diseñar tiempos asistenciales que permitan escucha efectiva: reorganización de agendas, uso adecuado de equipo de apoyo (enfermería, trabajo social), y evitar la multitarea que fragmenta la atención. - Promover modelos de atención centrados en la continuidad: facilitar que el paciente vea a su equipo habitual cuando sea posible. - Crear espacios de acompañamiento para profesionales: grupos de discusión, supervisión ética y apoyo psicológico.

Impulsar políticas públicas que reconozcan el valor del cuidado humano: remuneraciones, inversión en recursos y normativas que prioricen la dignidad del paciente.

La tecnología y la ciencia deben ser herramientas al servicio del humanismo médico, no sustitutos de él.

La deshumanización es reversible si asumimos que la esencia de la medicina es relacional: curar cuando sea posible, aliviar siempre, y acompañar en la incertidumbre. Como médicos tenemos la responsabilidad profesional y moral de recuperar esa mirada: técnica con corazón, ciencia con compasión. Solo así la medicina dominicana podrá responder a la demanda social de salud con eficacia y humanidad.

Willians De Jesús Salvador, es médico endocrinólogo y presidente de la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición (SODENN).