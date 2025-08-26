Félix Juan Silvestre Soriano

“La Muerte es una vida vivida, la vida es una muerte que vive”-Jorge

Luis Borges-

(2 DE Mayo 1926- 7 de Agosto 2025)

El pasado 9 de Agosto, fueron sepultados en su ciudad natal de San Pedro de Macorís, los restos mortales de Don Félix Silvestre.

Con el fallecimiento de este ilustre ciudadano, al que definí como último de los caballeros de capa y espada, termina (sin temor a equivocarme) una generación de hombres y mujeres que esculpieron y gravaron con el cincel las paredes del tiempo, de una impronta irrepetible de probidad y de conducta intachables, que solo nacen y se repiten cada 100 años.

Con este arquitecto familiar(Tío Félix,) compartí 71 anos de mi existencia. Fue en el año de 1954, en su juventud en ciernes cuando conocí a este hidalgo caballero, unido sentimentalmente a mi inolvidable tía Cosetta Suazo(fallecida el 3-10-2010)yo con apenas 5 anos rememoro como por mandato expreso de mis inolvidables abuelos Esteban y Blanca, fungí, en varias ocasiones, a cumplir la tarea obligada y honrosa de acompañarlos en sus amorosas cuitas que generalmente se suscitaban en las retretas que cada domingo se celebraban en el parque Julia Molina, hoy parque Duarte y por igual en el parquesito Salvador frente a la hoy catedral San Pedro Apostol, ambos patrimonios de nuestro amado San Pedro de Macorís y que viven en mis recuerdos.

Con el devenir del tiempo, ese idílico noviazgo se formalizó en un fructífero matrimonio,procreando 12 hijos: Blanca Aurora, Dante Valerio (rip), Margarita Arcadia, Federico Félix(rip), Belinda Cosetta, Doris Violeta, Sandra Valentina, Marco Antonio,María Virginia, Juan Pablo, Rosaura y Píndaro Jacobo y con ellos 32 nietos y 20 bisnietos, los que hoy conforman un legado familiar forjado con profundos valores cristianos, hombría de bien y profesionalismo que hoy dan lustre a nuestra sociedad; familia que mi tío Félix amó profundamente, constituyéndose en su gran orgullo.

Forjado para el trabajo productivo , inició sus compromisos laborales en los laboratorios Mallén de su ciudad natal y de ahí paso a laborar en la Dirección de Rentas Internas donde permaneció por más de 40 años y que por su honradez e integridad lo elevó a la categoría de Colector de Impuestos en San Pedro de Macorís y todo el resto del país. Hombre hecho en molde de acero, pensionado y con una edad que obligaba al descanso cual gladiador invencible, siguió su actividad productiva, convertiéndose en representante de seguros, de varias firmas con sus oficinas abiertas en su amada ciudad.

Tío Félix nunca se detuvo y para servirle a la sociedad, paso a ser miembro del honorable y benemérito Cuerpo de Bomberos de San Pedro de Macorís ,ostentando al momento de su fallecimiento el grado de coronel, donde con mucho orgullo pidió ser enterrado con su uniforme de servicio.

De las supuestas leyes de la vida, la única y verdadera esperanza de la misma es la muerte, aunque nunca estamos preparados para aceptar esta regla que es biológica, es ley de vida. Aun así no dejamos de sentir tristeza cuando vemos partir de este mundo a un ser querido, sin embargo siempre caemos en la oquedad de la incertidumbre, pues siempre quisiéramos tener nuestros seres queridos VIVOS.

Con mi inolvidable TÍO FÉLIX, y mi adorada tía Cosetta Educadora de Larga Data, juntos a sus hijos mis adorables primos hermanos, siempre me unieron lazos muy estrechos de familiaridad, cariño y amor, La última vez que compartí con él fue el pasado mes de mayo del presente año, donde en casa de su hijo Marco (New Jersey), se le celebraron sus 99 años. En un aparte familiar con voz trémula y sentidas palabras, recordó los gratos momentos vividos en su Macorís del Mar(terruño que amó toda su vida). En esas narrativas de añoranzas, lo sentía evocar con dejos de mucha tristeza y sumido en la fragancia de esos recuerdos, percibía cada rincón de su amada tierra, sus calles, su arquitecturas, sus personajes y sus amigos, todos recordados con esa mente prodigiosa, que siempre le acompañó y aún así con la lucidez que mantuvo hasta el último hálito de su vida.

Hoy tenemos la triste tarea de despedir de esta tierra y anfiteatro de la vida, a este caballero, especie de hombre ya extingido, dotado de una honradez a toda prueba, al que bauticé reitero como el EL ÚLTIMO DE LOS CABALLEROS DE CAPA Y ESPADA. Hoy mi tío Félix descansa junto y para siempre al lado de su esposa ,mi tía Cosetta, única mujer que amó toda su vida. Su recuerdo es permanente y será faro de luz que iluminará nuestras vidas. Ya el Señor lo tiene en el paraíso.

Tío querido sigue durmiendo tu sueño eterno, aquí quedamos tus hijos, nietos, bisnietos, sobrinos y familiares, sintiéndote y recordándote siempre con el perfume de los recuerdos.

Walter Lawrence Suazo LOfficial.

New York 3 de Agosto 2025.