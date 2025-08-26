La medicina nació como un acto profundamente humano. Desde los antiguos sanadores hasta los médicos de pueblo, el centro siempre fue el paciente: escuchar, acompañar y aliviar. Sin embargo, en las últimas décadas asistimos a un fenómeno doloroso y creciente: la deshumanización de los servicios médicos. Pacientes y médicos, en todo el mundo y también en la República Dominicana, perciben que la atención se ha vuelto fría, burocrática y mercantilizada, donde el ser humano parece quedar relegado.

El siglo XX trajo avances extraordinarios: antibióticos, vacunas, cirugía moderna y tecnología diagnóstica. Estos logros salvaron millones de vidas, pero también transformaron la medicina en un sistema tecnificado e industrializado.

Hoy los médicos dedican más tiempo a pantallas y formularios que a mirar a los ojos de sus pacientes. La burocracia de las aseguradoras (ARS) condiciona tratamientos, el tiempo de consulta se reduce a minutos y el agotamiento profesional (“burnout”) se vuelve cada vez más común.

La mercantilización de la salud ha convertido a pacientes en “clientes” y a hospitales en negocios. A esto se suma una formación médica que privilegia lo técnico sobre lo humano, la falta de recursos en países en desarrollo y profundas desigualdades sociales que perpetúan un trato impersonal.

Para el paciente, la deshumanización significa soledad y pérdida de confianza. En vez de sentirse escuchado, se percibe como un número en una lista o un trámite administrativo. Enfermarse, ya de por sí duro, se convierte en una experiencia fría y desoladora.

Para el médico, significa frustración y desencanto. Muchos profesionales sienten que no ejercen la medicina que soñaron: en lugar de sanar, están atrapados en papeleo, presiones financieras y agendas imposibles. El resultado es fatiga moral y pérdida de vocación.

En la República Dominicana tenemos un doble desafío, nuestro país enfrenta este fenómeno con características propias. A la burocracia y la mercantilización, se suma la escasez de recursos y la saturación hospitalaria. Los pacientes esperan largas horas para consultas rápidas y los médicos trabajan con limitaciones que impiden brindar un trato digno.

Es decir, luchamos contra una doble deshumanización: la que proviene de sistemas modernos tecnificados y la que surge de nuestras carencias estructurales.

En nuestra opinión, no todo está perdido. La deshumanización no es un destino inevitable, sino un fenómeno que podemos y debemos revertir. Algunas acciones concretas son:

• Recuperar la medicina centrada en la persona: escuchar, mirar a los ojos, acompañar.

• Reformar la educación médica, incluyendo ética, comunicación y humanidades.

• Garantizar consultas con tiempo suficiente para escuchar la historia del paciente.

• Crear políticas públicas que no solo midan eficiencia, sino también dignidad.

• Cuidar al médico: programas de bienestar para prevenir el burnout.

• Usar la tecnología con responsabilidad, al servicio de la relación humana.

La medicina no puede reducirse a cifras, autorizaciones y pantallas. Su esencia sigue siendo profundamente humana: aliviar el dolor, acompañar en la enfermedad y recordar al paciente que no está solo.

Hoy más que nunca necesitamos rescatar el alma de la medicina. Porque al final, más allá de cirugías, diagnósticos y medicamentos, lo que más sana es sentirse escuchado, comprendido y acompañado.

Ese es, desde siempre, el verdadero corazón de nuestro oficio que hemos voluntariamente elegido.