Opinión

Deshumanización de los servicios médicos

Ammar Ibrahim

La medicina nació como un acto profundamente humano. Desde los antiguos sanadores hasta los médicos de pueblo, el centro siempre fue el paciente: escuchar, acompañar y aliviar. Sin embargo, en las últimas décadas asistimos a un fenómeno doloroso y creciente: la deshumanización de los servicios médicos. Pacientes y médicos, en todo el mundo y también en la República Dominicana, perciben que la atención se ha vuelto fría, burocrática y mercantilizada, donde el ser humano parece quedar relegado.

El siglo XX trajo avances extraordinarios: antibióticos, vacunas, cirugía moderna y tecnología diagnóstica. Estos logros salvaron millones de vidas, pero también transformaron la medicina en un sistema tecnificado e industrializado.

Hoy los médicos dedican más tiempo a pantallas y formularios que a mirar a los ojos de sus pacientes. La burocracia de las aseguradoras (ARS) condiciona tratamientos, el tiempo de consulta se reduce a minutos y el agotamiento profesional (“burnout”) se vuelve cada vez más común.

La mercantilización de la salud ha convertido a pacientes en “clientes” y a hospitales en negocios. A esto se suma una formación médica que privilegia lo técnico sobre lo humano, la falta de recursos en países en desarrollo y profundas desigualdades sociales que perpetúan un trato impersonal.

Para el paciente, la deshumanización significa soledad y pérdida de confianza. En vez de sentirse escuchado, se percibe como un número en una lista o un trámite administrativo. Enfermarse, ya de por sí duro, se convierte en una experiencia fría y desoladora.

Para el médico, significa frustración y desencanto. Muchos profesionales sienten que no ejercen la medicina que soñaron: en lugar de sanar, están atrapados en papeleo, presiones financieras y agendas imposibles. El resultado es fatiga moral y pérdida de vocación.

En la República Dominicana tenemos un doble desafío, nuestro país enfrenta este fenómeno con características propias. A la burocracia y la mercantilización, se suma la escasez de recursos y la saturación hospitalaria. Los pacientes esperan largas horas para consultas rápidas y los médicos trabajan con limitaciones que impiden brindar un trato digno.

Es decir, luchamos contra una doble deshumanización: la que proviene de sistemas modernos tecnificados y la que surge de nuestras carencias estructurales.

En nuestra opinión, no todo está perdido. La deshumanización no es un destino inevitable, sino un fenómeno que podemos y debemos revertir. Algunas acciones concretas son:

• Recuperar la medicina centrada en la persona: escuchar, mirar a los ojos, acompañar.

• Reformar la educación médica, incluyendo ética, comunicación y humanidades.

• Garantizar consultas con tiempo suficiente para escuchar la historia del paciente.

• Crear políticas públicas que no solo midan eficiencia, sino también dignidad.

• Cuidar al médico: programas de bienestar para prevenir el burnout.

• Usar la tecnología con responsabilidad, al servicio de la relación humana.

La medicina no puede reducirse a cifras, autorizaciones y pantallas. Su esencia sigue siendo profundamente humana: aliviar el dolor, acompañar en la enfermedad y recordar al paciente que no está solo.

Hoy más que nunca necesitamos rescatar el alma de la medicina. Porque al final, más allá de cirugías, diagnósticos y medicamentos, lo que más sana es sentirse escuchado, comprendido y acompañado.

Ese es, desde siempre, el verdadero corazón de nuestro oficio que hemos voluntariamente elegido.

