“Plásticos por Escolares”, una iniciativa conjunta de la Alcaldía del Distrito Nacional y la Dirección General de Aduanas, ha vuelto a demostrar que cuando las instituciones piensan en grande, los beneficios se multiplican.

Con más de 15 millones de botellas plásticas recolectadas, este proyecto ha logrado un impacto triplemente positivo: limpiar el entorno; crear conciencia y apoyar la educación de cientos de familias.

Una acción que evidencia como el compromiso con la sostenibilidad no está reñido con la solidaridad social y donde también, al involucrar a empresas privadas, organizaciones y familias en una misma causa, se fomenta la corresponsabilidad comunitaria.

El éxito de la jornada demuestra que la construcción de ciudades más limpias y equitativas requiere no solo de regulaciones, sino también de proyectos que conecten directamente con las necesidades y las aspiraciones de la gente sembrando conciencia ambiental y reforzando a la educación como herramienta de movilidad social.

Y aquí la visión de la alcaldesa Carolina Mejía y del director de Aduanas, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, ha sido determinante ya que ambos, quienes también representan a las principales corrientes de simpatía del oficialismo, Luis Abinader (Yayo) e Hipólito Mejía (Caro), han apostado por un modelo de gestión pública que combina eficiencia, sensibilidad social, transparencia, honestidad e innovación.