RD: el riesgo de un Estado captado por el narcotráfico

Al observar lo acontecido en México o Venezuela, se siente la tentación de pensar: “eso nunca podría ocurrir en la República Dominicana”. Pero la historia nos enseña que el narcotráfico no entra a los países como una tormenta, sino como un cáncer silencioso que se filtra hasta corroer las instituciones desde dentro.

En una entrevista realizada en INFOBAE, al general venezolano ® Herrera Betancourt nos dice con crudeza: “cuando el narcotráfico se alía con sectores del Estado, ya no se habla de delincuencia común, sino de un Estado capturado. Y esa advertencia, aunque parezca lejana, debemos tomarla en serio aquí y ahora”.

Miremos nuestro alrededor. ¿Cuántos casos recientes de oficiales, fiscales o funcionarios gubernamentales vinculados a cargamentos de drogas hemos leído en los periódicos? ¿Cuántas veces hemos escuchado que un decomiso se logró “por error de coordinación” de algún cartel? ¿No será que detrás de cada tonelada incautada hay 10 más que han cruzado con complicidades internas?

El narcotráfico no necesita disparar un tiro para poner en jaque a un país, solo le basta con comprar conciencias, y más en sociedades en las cuales sus instituciones son frágiles y la corrupción se normaliza, el terreno es fértil. El político que recibe financiamiento sospechoso en campaña, el policía que avisa de un operativo, el juez que se deja tentar por un sobre manila, todos son piezas de ese ajedrez que poco a poco le arrebata el poder al ciudadano.

No deseamos exagerar, todavía no somos un narcoestado. Pero seamos claros, estamos en riesgo de serlo. El riesgo no se combate con discursos bonitos ni con poses de ocasión o maquillando estadísticas oficiales, se combate con tres valerosas decisiones:

1. Blindar la justicia: si un caso de narcotráfico puede ser comprado en los tribunales, entonces no hay Estado de derecho.

2. Depurar a fondo los cuerpos de seguridad del Estado: no basta con cambiar uniformes o directores de las instituciones persecutoras, hay que cortar las cadenas de complicidad que llevan años enquistadas.

3. Educación y desarrollo en los barrios: porque cuando la droga da más dinero que un empleo formal, nuestros jóvenes tienen la respuesta fácil.

Estos tres vectores que fueron desarrollados con éxito en el “Plan de Seguridad Democrática” durante el período de gobierno del 2004 al 2012.

En este contexto, si en México los cárteles se adueñaron de territorios completos fue porque el gobierno llegó tarde o no existió. En el caso venezolano el narco penetró hasta las más altas esferas fue porque la corrupción abrió las puertas. Aquí todavía estamos a tiempo de cerrar esas ventanas, si no ignoramos esas señales.

La pregunta es si como sociedad tenemos el valor de reconocerlo. Porque no se trata solo de interceptar cargamentos, se trata de decidir si queremos un país donde el dinero sucio compre todo, desde una curul en el Congreso hasta el silencio de un juez o ante la indiferencia de sus autoridades.

El narcotráfico no toca la puerta con fusiles, llega con maletines. La República Dominicana debe decidir si va a rechazarlo de frente o si va a mirar hacia otro lado hasta que sea demasiado tarde. El destino como Estado está en nuestras manos, entre gobernantes y gobernados, aún estamos a tiempo.

El autor es miembro del Círculo Delta.