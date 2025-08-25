Uso de Pay.gov para citas de CRBA

Antes de asistir a su cita para el Informe Consular de Nacimiento en el Extranjero (CRBA, por sus siglas en inglés), debe pagar la tarifa de solicitud a través de Pay.gov. Este es el sitio web oficial y seguro del Gobierno de los Estados Unidos que permite realizar el pago en línea con tarjeta de crédito o débito.

Una vez completado el pago, es muy importante que imprima el recibo de confirmación y lo lleve consigo a su cita de CRBA, ya que este documento sirve como prueba de que el pago fue realizado correctamente.

Las tarifas de CRBA no son reembolsables y se consideran un gasto personal del solicitante o de la familia.

Para más información visite: https://do.usembassy.gov/es/informe-consular-de-nacimiento-en-el-estranjero-crba/