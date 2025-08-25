El pasado 22 de agosto se realizó el tradicional Simposio Económico de Jackson Hole, lugar ubicado el estado de Wyoming, Estados Unidos.

Eso está lejos de aquí pero cerca en sus resultados. El discurso más esperado fue el del presidente de la FED, Jerome Powell, que de inmediato se reflejó positivamente en los índices bursátiles. ¿Cuál fue su mensaje?

Señaló la posibilidad de un recorte de tasas en septiembre de 2025, aunque “sin comprometerse explícitamente”. Esa sugerencia se basó en un equilibrio cambiante de riesgos económicos: el debilitamiento del mercado laboral frente a una inflación de 2.7%, aunque solo subió un 0.2% entre junio y julio”. Sin embargo, la inflación subyacente subió entre junio y julio 0.3% ubicándose en 3.1% interanual. Este índice es muy importante porque excluye bienes muy volátiles como la energía y los alimentos.

Powell destacó que el panorama laboral presenta señales de fragilidad, mientras que los riesgos inflacionarios persisten, en parte, por los aranceles impuestos por el presidente Trump.

Subrayó también un nuevo enfoque en el marco de política monetaria, pasando de una meta de inflación rígida hacia un enfoque más flexible, preparado para adaptarse mejor al contexto actual.

Busqué un artículo que escribí hace mas de un año, sin éxito. Pero en él decía que ya el objetivo de la FED de llevar la inflación a 1% y 1.5% era una utopía. Por esa razón Powell habla de flexibilización aceptando implícitamente como buena una meta de inflación entre 2% y 2.5%. En conclusión, los expertos estiman que hay un 90% de posibilidad de que el próximo mes la FED anuncia una reducción de los tipos de interés. Dependiendo del dato de agosto puede ser de 25 o 50 puntos.

En el primer caso la inflación bajaría de un rango de 4.25% y 4.50% a 4% y 4.25%. Para que baje 50 puntos la inflación debería bajar de 2.7% a 2.3% o 2.4% y eso es difícil por la agresiva política arancelaria de Estados Unidos, que aumenta los precios de muchos bienes.

Sin importar el porcentaje de reducción, el BCRD le seguiría los pasos a la FED bajando su tasa de política monetaria a 5.50% o 5.25%. Esto es muy importante para que las tasas de interés de la banca múltiple comiencen a bajar un poco. Esto podría reanimar el deprimido comportamiento del crédito privado mediante el aumento del consumo y la inversión que permita que el crecimiento en el 2025 se acerque al 3%, ayudado por una mayor inversión pública.