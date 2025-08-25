Las elecciones del 2028 parece cosa de locos

A solo dos años y 9 meses para las elecciones presidenciales del 2028, los voceros de los dos partidos que ganaron las últimas elecciones tienen voceros que están descartados constitucionalmente para competir y tampoco se conocen los hombres que puedan ser los candidatos de esos partidos.

Para completar el desconcierto, el único reconocido como seguro candidato, Leonel Fernández, luce como ganador porque todas las razones están de su lado: tiene un partido sin manchas y es un candidato tres veces presidente de la República, en fin, un veterano admirado por su mesura y agudeza política.

Es decir, que hasta ahora parece que el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo está solo en la pista, pero está muy calmado el litoral para pensar que así se quedará.

En el pasado varios ex presidentes han buscado extender su mandato argumentando razones diversas y mirando el manejo del presidente Luis Abinader, -que ha cerrado las puertas de la competencia a sus compañeros de partido-, no es descartable que haga gestiones para retener la banda presidencial, aunque se especula que el líder del PLD delegaría en alguno de sus colaboradores para confiarle su legado.

El gobierno del PRM ya está viviendo un adelanto de lo que será la campaña electoral. El deterioro de los servicios públicos y el incumplimiento de sus promesas ya están en el reclamo cotidiano y esto induce a la presunción que será una campaña electoral muy cuesta arriba para retener el poder.

Abinader es el activo más importante que tiene el partido oficial porque, aunque sea el culpable de la mala imagen del gobierno, tiene los recursos del poder, que no teme usar como demostró en las pasadas elecciones. Para el mandatario es mucho lo que está en juego y no es para confiarlo a la suerte.

Recuerdo a Joaquín Balaguer quien, tras 12 años de crímenes a políticos, deportaciones, encarcelamientos a opositores, negación de las libertades y asesinato de periodistas, (aunque terminaría derrotado), tuvo la desfachatez de postularse para otro cuatrienio bajo el eslogan: “Balaguer es la Paz. También sabemos que queda poco tiempo para forjar un candidato presidencial. La experiencia local es que se requiere de ocho años de maduración en las bodegas políticas.

Entre los nuevos dirigentes, salvo Omar Fernández que se auto descarta para dejarle la vía a su padre, nadie destaca como opción presidencial. En el PRM suenan varios aspirantes, pero la lucha interna está en el congelador y no se sabe quién romperá el hielo.

La situación de un solo competidor recuerda al presidente Balaguer, quien para no ir solo dicen que se inventó como candidato presidencial a Homero Lajara Burgos en 1974, pero lo de ahora no es el caso de Abinader. Ya veremos si los impedidos se imponen.