Los Estados Unidos tenían dos políticas simultáneas: una era externa, -guerras, invasiones, etc.-, y otra, doméstica -que era muy diferente-. Ahora, el presidente Donald Trump tiene una sola.

Ordenó a los militares combatir la delincuencia dentro y fuera del país, militarizó la capital, Washington D.C., y planea hacerlo en 19 de los 50 estados. También envió tropas hacia el Caribe para “combatir el narcotráfico”.

Después de empujar la paz en Ucrania y otras partes del mundo, Trump se torna a pacificar el “frente interno”, recuperar las calles estadounidenses, controladas por la delincuencia.

Es una regla fundamental: debes poner tu casa en orden antes de querer ordenar otras. No puedes ser “policía del mundo” mientras los delincuentes controlan tus ciudades.

Recordemos que Trump elogió la forma como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, combate la delincuencia. Parecería que Trump luce total y absolutamente “bukelizado”.