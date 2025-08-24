Olor a Metro

He leído varios listados de las mejores películas exhibidas en el siglo XXI. En todos, el primer lugar pertenece a la cinta coreana “Parásitos”, del maestro Bong Joon-ho (Seúl, 1969). Me sumo a esa elección. Quiero ir más allá de un simple listado. “Parásitos” tiene la virtud de separarse de esos filmes extensos, cansones y aburridos y demás productos o subproductos destinados al entretenimiento o a resaltar solo valores propios de una sociedad determinada, sin trascendencia alguna. También se aparta de otros filmes escapistas que imponen la tecnología sobre historias de valor.

No desecho obras memorables realizadas en el mismo período, como “El Artista”, por ejemplo, pero llama la atención la forma en que está orquestada la pieza coreana donde todos los elementos técnicos y cinematográficos confluyen para armar con ellos un discurso cultural que sabe levantar de su butaca al espectador más exigente.

El guion de “Parásitos” recuerda a una orquesta sinfónica donde fotografía, música, escenografía, ambientación, vestuarios, efectos visuales, maquillaje, ritmo cinematográfico y edición parecen integrarse como peces en el agua. Funciona como elemento imposible de separar por piezas porque cada uno no tiene independencia: si uno falla, fallan todos.

Me recuerda a un operador de marionetas, que obliga al público a ver muñecos movidos por unas cuerdas. Ese público no se percata de la mano del director detrás del escenario, moviéndolo todo a su antojo. Cada muñeco parece gozar de vida propia, pero si se cae un hilo, la función termina.

Hay algo en “Parásitos” que enarbola su grandeza como obra de arte. Sucede en el transcurso de un diálogo que sostiene la pareja de esposos adinerados. La mujer conversa sobre el nuevo personal que ha llegado a su casa a prestar servicios. Él la escucha con atención, y al referirse a uno de sus nuevos empleados, la sorprende:

—No me gusta, huele a Metro.

Durante una etapa de mi vida, pude viajar en esos vagones subterráneos. No son nada del otro mundo, pero he observado en ellos a mucha gente variopinta, desde funcionarios con cuello y corbata, hasta viajeros con poloshirts desteñidos y damas con carteras anticuadas, labios sin pintar y vestidas con ropa barata.

Todos guardan silencio. No hablan entre sí. Parecen habitar un agujero lleno de frialdad, donde lo único que importa es llegar a tiempo al lugar de su destino. En el Metro de Santo Domingo sucede algo inexplicable. Tal vez sus pasajeros muestren cierta similitud con los viajeros del primer mundo, pero también saben ser distintos.

Con independencia de la prisa por llegar a sus destinos, sus rostros poseen, a pesar de rasgos de desconfianza, la solidaridad, respeto común y la unidad que diferencia a los dominicanos de otros habitantes del planeta.

Siempre colaboran para que las embarazadas y envejecientes no permanezcan de pie. Y en sus miradas se delata que vivimos tiempos extraños y tenemos que adaptarnos a ellos. El Metro de Santo Domingo es muy peculiar. En él, los poetas leen versos o es abordado por gentes variopintas.

Cuando vivía en La Habana, se corrió el rumor de la construcción de un Metro. Era un proyecto que levantó el entusiasmo en varias generaciones para resolver el complicado problema del transporte público.

Pero pronto aquel sueño se fue a bolina igual que la canción “El papalote”, de Silvio Rodríguez: Un alta voz oficial se alzó para apagarlo. Inventó una excusa común: “Cuba es una isla estrecha y una excavación puede colapsar ese transporte en cualquier momento”. En Santo Domingo recordé la falsedad de aquella excusa expresada para evitar lo que pudiera ser un refugio popular no controlado por el gobierno de mi país natal.

A pesar de ser una media isla estrecha, el Metro de la República Dominicana ha venido a resolver, por el momento, un problema mucho peor y que con el paso del tiempo, parece no tener solución: el transporte de la ciudad, sobre todo para los miles de estudiantes que residen en barrios periféricos y carecen de una forma más directa de llegar a sus centros de estudios y después partir a sus hogares respectivos o compromisos sociales por la misma vía. No creo que sea importante la cantidad de sus vagones. Solo se debe cuidar la calidad de los pocos que tenemos. Es una pena que lo dejen al amparo del demonio.

Un amigo con pinta de cazador tiraba piedras al aire para ver cómo estas volaban y caían en una travesía momentánea. A veces, el descenso resultaba infinito por repetición de ese extraño lanzamiento. Los poetas —alguien dijo— tienen algo de anarquistas. Pero yo voy mucho más allá siguiendo las enseñanzas de mi amigo que lanzaba piedras al vacío sin ningún propósito aparente. Los poetas poseemos un raro olor a semillas desgastadas, pero semillas al fin. Es ese mismo olor que el guion puso en boca de un hombre rico en la película “Parásitos” para advertir la calidad inferior a la suya de un pobre infeliz que solo pensaba ganarse la vida por su ingenio, dentro de una sociedad para todos dividida.