It’s the “apagón” stupid

La República Dominicana lleva décadas lidiando con un enemigo silencioso, pero profundamente determinante para su desarrollo: la inestabilidad del sector eléctrico.

Inestabilidad que apagó las velas, en dos ocasiones, del cumpleaños del partido de gobierno. En pleno 2025, cuando la competitividad global depende de energía confiable y limpia, seguimos atrapados en el mismo círculo vicioso de apagones, subsidios insostenibles y falta de visión estratégica.

Los recientes apagones prolongados no son un accidente coyuntural, sino el reflejo de un déficit eléctrico que arrastramos por años. La demanda crece a un ritmo superior a la capacidad instalada y, lo que es peor, la falta de nuevas inversiones en generación pública en los últimos cinco años ha acentuado la vulnerabilidad del sistema.

El subsidio eléctrico, que ronda hoy los 1,800 millones de dólares anuales, se ha convertido en una pesada losa para las finanzas públicas. En vez de incentivar la eficiencia o impulsar inversión en nuevas plantas, perpetúa un modelo de dependencia. El Estado paga caro por una electricidad deficitaria, y los hogares y empresas lo pagan aún más caro en forma de apagones, plantas eléctricas privadas, combustibles y pérdidas de productividad.

Entre 2020 y 2025 el presupuesto de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) apenas ejecutó 29 mil millones de pesos de los 61 mil millones presupuestados. Es criminal guardar donde hay escasez, o no invertir cuando se cuenta con las previsiones para ellos.

Las previsiones de aumento de la demanda de electricidad en República Dominicana se asemejan al crecimiento económico que hemos tenido, ronda el 5%-6%, sin embargo, no se adoptan las previsiones para satisfacer esa demanda.

Desde Punta Catalina no se ha ejecutado un proyecto público de envergadura para el sector. La apuesta gubernamental ha sido confiar en licitaciones privadas y en la transición a gas natural y renovables, pero la brecha entre discurso y ejecución es cada vez más amplia. El resultado es un sistema frágil que colapsa con la primera falla técnica.

No se trata solo de energía, se trata de competitividad, educación, salud y calidad de vida. Un apagón no solo apaga bombillas: paraliza fábricas, interrumpe clases, afecta hospitales, incrementa la inseguridad y deteriora la confianza en las instituciones. El círculo de atraso se perpetúa mientras se ignora que la electricidad es la columna vertebral del desarrollo.

El país abandonó, como casi siempre, el pacto eléctrico que lleva de escritorio en escritorio desde 2018 y que se supone era el camino que debíamos transitar.

Más allá de los discursos sobre energías renovables o transición energética, se requiere inversión tangible en capacidad instalada, diversificación de la matriz y reducción del subsidio a través de eficiencia y transparencia. De lo contrario, seguiremos atrapados en el eterno dilema: pagar por una energía que nunca llega.

En la República Dominicana, la frase que debería guiar la agenda política y económica fue sugerida parcialmente por el presidente No. 42 de los Estados Unidos, que aplatanada sería “It’s the apagón, stupid”. Porque mientras no resolvamos la crisis eléctrica, seguiremos a oscuras en nuestro camino hacia el desarrollo.