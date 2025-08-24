El furor de lo viral ha opacado la realidad del momento, porque ya se está a oscuras.

Lo vivido en estas últimas semanas en el país indigna, da rabia y es una vergüenza y demostración de incapacidad en gestión y manejo de crisis. Como de costumbre.

Nos hemos entretenido con un reality y hemos olvidado la reality: Sin luz, con un calor infernal y mucha espuma y poco chocolate.

Sin importar si es en Samaná o un barrio cualquiera de la capital, en cada punto cardinal del territorio nacional la queja por los apagones es la misma, diferenciada por la gravedad de los horarios y electrodomésticos dañados.

Creo que ya está bueno de los cuentos de camino y es hora de comenzar a arreglar sin paños el problema real, porque estamos hartos. Es un sentimiento colectivo.

Pero mientras estamos hartos, las autoridades parecen que al igual que nosotros se han entretenido con lo viral y no solucionan los problemas.

No critico lo viral, para nada, gracias por el entretenimiento barato. Lo malo es que ha salido bastante caro, al igual que las facturas energéticas, esas que no varían su valor aunque lo que se pague sean apagones.

Muchas excusas, justificaciones, cancelaciones de celebraciones (no hay nada que celebrar) y la gente de los barrios tiene con el fuego de los neumáticos una fuente de luz en las noches. Caótico.

Hay tantas cosas que se pueden prevenir para evitar este tipo de situaciones, que de por sí ya sabemos van a ocurrir, para luego no querer estar con el rabo entre las piernas, sin saber que hacer.

Y no se crean, que aunque el furor de lo viral nos distraiga, no nos ocupa del todo y a diferencia de quien gestiona, sí estamos atentos.