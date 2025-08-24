La Autoridad de la Cosa Irrevocablemente Juzgada: condición sine qua non para la liquidación de gastos y honorarios

"La inadmisibilidad constituye la sanción procesal aplicable a la aprobación del estado de honorarios y gastos derivados de sentencias condenatorias, mientras la decisión no haya adquirido la autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, como justa garantía del principio de seguridad jurídica y de la tutela judicial efectiva consagradas en la Constitución."

En el ámbito jurídico dominicano, la correcta aplicación del debido proceso y el respeto a los derechos procesales de las partes constituyen pilares fundamentales para garantizar una justicia efectiva. La relevancia de estos principios se encuentra actualizada y reforzada a través de la jurisprudencia aplicable en cada caso.

Tal es la importancia de este marco normativo que la Ley de Casación No. 2-23, en consonancia con su espíritu, establece “Que la institución de la casación no solo cumple la misión nomofiláctica referida a la garantía de la correcta aplicación de las normas jurídicas en todo el territorio de la República, sino que, además, crea las condiciones que permiten establecer y mantener la unidad de la jurisprudencia nacional, en salvaguarda de un interés de orden público y de la seguridad jurídica, necesaria para la estabilidad social y económica del país.”

Dispone también “que la noción de interés casacional trasciende los intereses particulares de las partes, constituyéndose en un mecanismo de equilibrio y orden público procesal. Dicha norma busca salvaguardar el debido proceso, garantizar la uniformidad coherente en la administración de justicia y unificar criterios entre los distintos tribunales del sistema”.

En línea con este propósito, incorporamos al presente análisis una reciente decisión del tribunal de primera instancia la relativa a la aprobación de un estado de gastos y honorarios presentado por los abogados intervinientes en un proceso judicial de resolución de contrato, desalojo y reparación de daños y perjuicios, que le fue declarado inadmisible por carecer el planteamiento del "momentum procesal".1

Dicha sentencia pone de relieve aspectos esenciales sobre la liquidación de honorarios profesionales, reafirmando la condición indispensable de que la decisión sobre la cual se pretendan liquidar las costas y honorarios haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada para que proceda la reclamación.

Esa solicitud tiene su fundamentó en la Ley No. 302 sobre Honorarios de Abogados y refiere una sentencia dictada por una Sala del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional que condenó al pago de las costas a la parte demandante y sucumbiente. Sin embargo, el tribunal rechazó la solicitud al no contener el estado una certificación que acreditase a la sentencia la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, aduciendo que” a juicio de esta juzgadora, ante el hecho de que la liquidación que intervenga será ejecutoria, la sentencia que condena en costas debe haber adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, tal como lo dispone el artículo 130 del Código de Procedimiento Civil, anteriormente transcrito”.

La decisión enarbola que las costas no son exigibles hasta que recaiga una sentencia definitiva sobre el fondo que haya adquirido dicho efecto. En otras palabras, la exigibilidad de las costas y honorarios profesionales derivados del proceso está supeditado a la firmeza y definitividad de la decisión judicial principal, siendo esta su condición sine qua nom.

Destacados juristas y tratadistas, como el Dr. Froilán Tavares hijo, señalan que “la autoridad de la cosa juzgada reside en todas las sentencias definitivas, sea que estatuyan sobre el fondo o sobre un incidente”. De igual forma, el Tribunal Constitucional ha reiterado en múltiples ocasiones que la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada comprende aquellas decisiones que ponen fin a cualquier acción judicial, contra las cuales no es posible interponer recurso.

Si bien la Ley núm. 302 de 1964, sobre Honorarios de los Abogados -promulgada el 18 de junio de ese año, durante el Triunvirato- dispone en su artículo 9 que, una vez dictada sentencia condenatoria en costas, los abogados pueden depositar en la secretaría un estado detallado de sus honorarios y de los gastos de la parte que representen, para que el juez o el presidente de la corte lo apruebe en caso de ser correcto, lo cierto es que dicha ley no establece de forma expresa que la sentencia a ser liquidada deba haber adquirido la autoridad de cosa irrevocablemente juzgada.

Pero este vacío quedo supedito al cumplimiento del artículo 130 del Código de Procedimiento Civil dominicano (Modificado por la Ley 507 del 25 de julio de 1941), que dispone: “ Toda parte que sucumba será condenada en las costas; pero éstas no serán exigibles, sea que provengan de nulidades, excepciones o incidentes o del fallo de lo principal, sino después que recaiga sentencia sobre el fondo que haya adquirido la fuerza de la cosa irrevocablemente juzgada”.

En ese orden, la jurisprudencia ha corregido la práctica errada de liquidar costas y honorarios antes de que el proceso haya concluido definitivamente, ya que es posible que, durante el transcurso de las etapas procesales, la sentencia condenatoria sea revocada por el tribunal de alzada. Por ello, la decisión referida establece un freno procesal imprescindible: la liquidación sólo es procedente cuando la sentencia haya adquirido la autoridad de cosa irrevocablemente juzgada.

Es importante destacar que las sentencias dadas de modo gracioso en esta materia no son susceptibles de recurso de casación tal como establece artículo 11, numeral 6 la ley 2-23, sobre recurso de casación, “No podrá interponerse recurso de casación, sin perjuicio de otras disposiciones legales que lo excluyen contra: … 6) Las decisiones sobre liquidación de estados de costas y honorarios de abogados”.2

En esa razón es determinante, que este tipo de actuación graciosa sea tasada con la debida prudencia en cada caso y evitar violaciones sustanciales tanto a la ley como contra el condenado en costas, mientras no sean exigibles, ajustando dicha conducta al mandato constitucional que protege el derecho de defensa y el debido proceso, consagrados en el artículo 69 de la Constitución dominicana, el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

La interpretación adoptada en la decisión comentada no solo garantiza la seguridad jurídica de las partes, sino que también protege a los abogados al asegurar que sus honorarios sean reconocidos de manera clara, definitiva y ejecutable, evitando controversias y dilaciones que puedan afectar el justo cobro por sus servicios profesionales. El rechazo a la solicitud de liquidación de honorarios por falta de acreditación de sentencia con el efecto de la cosa irrevocablemente juzgada constituye una expresión de la correcta aplicación del principio de legalidad procesal, protegiendo tanto a litigantes como a profesionales del derecho.

Esta decisión judicial reafirma la necesidad de observar rigurosamente los requisitos formales y sustantivos para la ejecución de gastos y honorarios, fortaleciendo la confianza en nuestro sistema judicial y la estabilidad del ejercicio profesional, constituyéndose en un criterio de aplicación y observancia general en el ámbito jurídico nacional.