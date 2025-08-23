Mi primo Fausto Efraín (Jovito), inolvidable

Era de una generación anterior a la mía y cuando me recibí de abogado en el año ´54 tenía un tiempo considerable como abogado miembro de la oficina nuestra junto a mi hermano mayor Américo. Lo traté incluso durante mi tiempo de estudiante en mis vacaciones y, claro está, desde muy niño supe estimar el parentesco cercano de primos hermanos. Su nombre, Fausto Efraín Rosario Castillo (EPD).

En días crepusculares lo he tenido muy presente porque era mucha su bonhomía, así como su consistencia serena para manejar su pensamiento siempre íntegro y ordenado, y las cosas que me dijo en aquellos tiempos las he venido retomando como recuerdos, encontrando muchas relativamente recientes que han ocurrido en mi país, cuyo análisis, en verdad, no lo puedo hacer sin el reexamen de aquellos consejos fundamentales.

Al regresar a mi pueblo y pasar a ser miembro formal de la Oficina fundada en 1901 por mi padre, obviamente fue el tiempo en que más disfruté de ese primo hermano querido, cuyas virtudes personales siempre las asocié con las de su madre, mi tía Rosa, tan amorosa de sus sobrinos-nietos, “los hijos de Pelegrín”.

Algunas de las cosas que debo recordar como un mensaje de gratitud a aquel abogado y familiar tan excepcional, van parejas con mi admiración de que en su vida fue capaz de desarrollar amistades muy selectivas y cálidas, por lo que contó siempre con el respeto y la simpatía de ese círculo de amigos, sin que se produjera ningún tipo de acontecimiento u ocurrencia desagradable de conflicto en que el fuera actor o parte; sobre todo, en las relaciones profesionales de la clientela, que siempre manifestó una devoción increíble por su probidad y la eficiencia de sus vastos conocimientos puestos a su servicio.

Al llegar el primer día al despacho, con el júbilo natural de que se trataba del abogado nidal de la familia, él se mostró amable como siempre y quiso tener un encuentro aparte en mi escritorio asignado, porque “quería transmitirme”, según dijo, “algunos consejos de prudencia útil al abocarme a la tribuna penal”, como estaba pendiente de hacerlo.

Me dijo: “Sé que vas a defender a un hombre que está bajo acusación de matar a su esposa y será tu debut, por lo que estaré cerca de la tribuna, no para postular, sino para acompañarte, porque vas a emprender un camino muy espinoso; te debo decir que toda esa elocuencia de estudiante y de mozo que has tenido la vas a tener que utilizar ahora ante una Corte constituida por cinco hombres como jueces y uno como Procurador General, que son muy experimentados, serios, austeros, y esa condenación de 30 años que le fuera impuesta en primer grado a tu defendido es muy difícil desmontarla, porque debes tener presente el contexto del régimen de gobierno, no porque ellos le teman ni reciban instrucciones, ni nada parecido, pero un hecho como ese tan anómalo como lo es la muerte de la esposa, una condenación condigna tenida como justa por un tribunal, para la Corte necesariamente será muy difícil admitir la tesis que ya me anticipó Américo que tú tienes, de que no hubo asesinato, ni siquiera homicidio voluntario, sino que más bien se trató de un hecho penal de naturaleza preterintencional; es decir, que él no quiso matarla, aunque ejerció violencias sobre ella. Pero, vamos a ver la primera prueba tuya.”

Entonces sonriendo me dijo: “También irá Susú”. Se refería al Dr. José de Jesús Berges Ramos, otro compañero de Oficina, ya fallecido. Agregó: “Y si vemos que estás exaltándote te jalaremos por la toga, porque es bueno que tú tengas presente ahora y para siempre que tú eres hijo de tu papá, tío Pelegrín, que a pesar de ser un abogado de fuego, muy beligerante y combativo, siempre tuvo con los jueces y las Cortes un tratamiento especial que le mereció el reconocimiento casi de todos. Alguien que podría estar en un momento dado muy apasionado, quizás en exceso, pero de buena fé y honesto en la exposición de sus convicciones.

Fuimos al juicio; no voy a mencionar los nombres del acusado ni de la occisa por discreción, pero les aseguro que las audiencias fueron espectaculares por la firmeza de la acusación pública y la tenacidad diestra de la privada. La tesis de que no había la posibilidad de mantener la condena por asesinato y que tampoco cabía la de homicidio voluntario, sino que se trataba de violencias y que, por desgracia, la occisa se fue hacia atrás y en realidad se desnucó con el borde de una mesa de la familia.

Trabajé mucho el testimonio que había sido oscurecido inexplicablemente desde Instrucción, prestado por familiares cercanos que estaban presentes. Entonces reclamé con vehemencia la preterintencionalidad que ya era alojable en la categoría del resultado involuntario, más bien bajo cobijo de otro artículo del Código Penal relativo a golpes y violencias, con efectos graves, aunque no procurados.

La Corte, después de esas audiencias laboriosas, falló en favor de mi tesis y condenó apenas a 3 años al acusado ya condenado a 30.

De mi primo Fausto Efraín tengo otros recuerdos muy valiosos; prometo que los citaré, pero ya fuera del ámbito penal, sino relacionados con la jungla peligrosa de la política.

Me excusarán por el contenido de esta entrega tan personal, pero estamos en un tiempo de apelaciones cruciales y las evoco.