IA y el desafío de la empleabilidad

La revolución de la Inteligencia Artificial no es una escena de ciencia ficción lejana.

Es una realidad tangible que ya está reconfigurando el mercado laboral a una velocidad que supera las predicciones más audaces.

En nuestro país, los ecos de este cambio ya se sienten.

Como bien advirtió el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor (Ito) Bisonó, segmentos dinámicos de nuestra economía, como los “call centers” en las zonas francas, están reduciendo la demanda de personal debido al uso de mecanismos automatizados impulsados por la IA.

Las grandes plataformas digitales y los procesos productivos más sofisticados recurren cada vez más a estas herramientas para eficientizar operaciones y reducir costos.

El mensaje subyacente es claro y contundente: las economías que no se preparen activamente para este nuevo paradigma tecnológico quedarán rezagadas.

Su fuerza laboral enfrentará un riesgo de obsolescencia acelerada. La respuesta no está en resistir el cambio, sino en anticiparlo y capitalizarlo.

Es aquí donde el sistema educativo superior, en alianza con el sector público y privado, juega un papel fundamental.

Afortunadamente, ya se observan iniciativas alentadoras, como la de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU).

En su reciente congreso, reflejó su voluntad de impulsar con vigor las carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Las universidades están haciendo los esfuerzos por actualizar los currículos y desarrollar las competencias que atraerán una inversión extranjera más sofisticada , garantizando empleos dignos y de calidad para los dominicanos.

El llamado, entonces, es a la celeridad y a la unidad. El desplazamiento de tareas rutinarias por la IA es una advertencia que debemos convertir en oportunidad.

La meta debe ser formar a los expertos, técnicos y creativos que no solo operen las nuevas tecnologías, sino que las diseñen, las mejoren y lideren los sectores que dominarán la economía del mañana.