Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Opinión

FIGURAS DE ESTE MUNDO

Amor y arte

Avatar del Pablo Clase
Pablo Clase

Si solamente hubiera gustado la dicha de ser amado, si solamente los ojos de una mujer lo hubieran besado con la mirada, tal vez Vincent van Gogh -el genial pintor holandés, del siglo XIX- habría vivido más tiempo, aunque, quizás, nunca hubiera tomado un pincel. La imposibilidad de hallar una compañía femenina duradera a lo largo de su vida influyó en su derrumbamiento y suicidio.

En 1888, tras una acalorada discusión con Gauguin, Van Gogh -celoso del éxito de aquel pintor francés con las prostitutas de Arles- se cortó parte de la oreja izquierda. Introdujo la oreja en un sobre y se la envió a una prostituta que prefería a Gauguin. Cuando abrió el sobre que contenía la ensangrentada oreja, la dama se desmayó.

Van Goh no fue afortunado en ninguno de los elementos esenciales de la felicidad, a saber, algo que hacer, alguien a quien amar y algo que esperar. En lo que hizo, como pintor, su genio no fue reconocido por sus contemporáneos; en el amor jamás fue correspondido, y su esperanza fue hundirse voluntariamente en las tinieblas de la muerte; una esperanza distinta de la que externó el rey David: “Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti”.

Tags relacionados