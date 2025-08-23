La agonía del sindicalismo

Las desigualdades entre los ingresos del trabajo y del capital es apenas uno de los temas que preocupan a Thomas Piketti en toda su obra, pero de manera particular en su obra titulada “El capital en el siglo XXI”. Hoy, igual que ayer, una de las preocupaciones de los gobiernos es encontrar la fórmula mágica que permita establecer una tributación óptima del ingreso y del capital. Y Piketti dedica buena parte de este libro a tales cuestiones que, de paso, hacen obligatorio un examen concienzudo acerca de la estructura de la propiedad tanto en el pasado como en el presente.

Según la opinión de Sandy Filpo, en su conferencia ante el “FORO CONFEDERACIÓN PATRONAL DOMINICANA (COPERDOM), la República Dominicana tiene uno de los costos extrasalariales más altos de América Latina (i,e., los costos adicionales que enfrenta el empleador como consecuencia del pago de cuestiones tales como seguridad social INFOTEP, vacaciones, preaviso, cesantía, aguinaldo, entre otros, expresados como porcentaje del salario bruto del trabajador). Al referirse al futuro del empleo, Filpo destaca que el Informe sobre el Futuro del Empleo 2023 del Foro Económico Mundial, proyecta que entre 2025 y 2030 se generarán 170 millones de empleos, mientras que 92 millones podrían desaparecer por causa de transformaciones tecnológicas y estructurales. Para un aumento neto de 78 millones de empleos.

En países como el nuestro, rezagados en la formación de técnicos para el desempeño en la nueva dimensión que ofrecen las transformaciones antedichas, la posibilidad de contratación de la simple mano de obra rústica se hace cada vez menos frecuente. En estos días, escuché a un empresario decir que había despedido 75 empleados, venidos a sustituir por un robot recién adquirido que le había costado 75 mil dólares. Ya ven, mil dólares por cada empleado. El robot no solo hace las tareas que se le pautan, sino que producto de la interacción con los humanos, aprende y aumenta su acervo y desempeño.

En circunstancias como las señaladas, y a propósito de las exigencias del sector laboral en el marco de las discusiones sobre el Proyecto de Código Laboral Dominicano, y más especialmente a propósito de la reacción de los empresarios ante estas, se hace más ostensible la opinión de muchos de que sobre la clase obrera nuestra y el propio sindicalismo se cierne la amenaza devastadora que merma progresivamente la importancia de su aporte en el marco de las relaciones de producción. Y más aún, que el sindicalismo, en todas las latitudes, agoniza como precio que se paga por los adelantos tecnológicos.