Como en los viejos tiempos

En pleno 2025, los apagones regresan como un amargo recordatorio de que la electricidad en República Dominicana sigue siendo un problema sin resolver.

Durante los últimos años se habló de estabilidad, de nuevas plantas eléctricas como Punta Catalina y de inversiones millonarias, lo que generó la expectativa de que el fantasma de los apagones iba a quedar atrás. Sin embargo, los hechos de estas semanas muestran todo lo contrario.

Primero fueron las salidas imprevistas de varias plantas generadoras, Después, la situación se agravó con la paralización de la unidad 2 de Punta Catalina, según informaron por la acumulación de sargazo. En cuestión de días, el déficit “obligó” a las distribuidoras a aplicar largas tandas de apagones en todo el país.

Obviamente el impacto no cayó bien, y ya se están empezando a caldear los ánimos de protesta. Imagino que dirán “los apagones no son cosa nueva”, y lamentablemente no. Pero en cuanto a percepción de los ciudadanos, la diferencia con décadas pasadas es más que evidente.

Antes, los apagones eran asumidos como parte de la cotidianidad; hoy, la gente está más consciente, más informada y no acepta la excusa de que “no hay de otra”. Porque sabe que sí hay.

En medio de este escenario, las facturas siguen llegando cada vez más altas, lo que aumenta la indignación. Se paga como si viviéramos en un país con un servicio eléctrico estable, pero la realidad muestra lo contrario. La frustración es legítima porque no es normal, no es justo, no es tolerable.

Ciertamente, las autoridades piden disculpas, piden paciencia y prometen soluciones. Ojalá rindan frutos porque el asunto es inaguantable e incómodo.