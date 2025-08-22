La subsidiaridad frente a los excesos de hoy

El principio de subsidiaridad, tan claramente enseñado por la Doctrina Social de la Iglesia, parece cada vez más relegado en la práctica social y política de hoy. Vemos estructuras que concentran poder, gobiernos que pretenden decidirlo todo y sistemas que, en lugar de fortalecer a las familias, comunidades y asociaciones, las debilitan sustituyendo su iniciativa. Así se crean ciudadanos dependientes y pasivos, incapaces de ejercer plenamente su libertad y responsabilidad.

La subsidiaridad nos llama a lo contrario. A confiar en la capacidad de cada nivel de la sociedad, a respetar su espacio de acción y a intervenir solo cuando sea estrictamente necesario. Sin este principio, el bien común se convierte en discurso vacío y se instala el paternalismo que sofoca la verdadera participación social. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.