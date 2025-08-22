Levantarse y andar

“Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda”, Hechos 3:6.

Dios quiere que sus hijos se levanten y anden hacia la victoria. Ciertamente, muchas son las luchas que atentan contra nuestra estabilidad espiritual.

Pedro pidió al cojo levantarse y caminar. Fue sanado. Sin embargo, la peor cojera es la producida por el pecado. Así estuvo el hijo pródigo.

Mas él dijo, me levantaré e iré a mi Padre. Allí confesó sus pecados y abandonó su caída. Fue recibido y restaurado.