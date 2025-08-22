El impacto de los decretos en los presidenciables del PRM

La carrera por la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) empezó desde el momento en que el mandatario Luis Abinader señaló que no buscaría una tercer período consecutivo al frente del Poder Ejecutivo; afirmaciones que inició a señalar prácticamente desde el momento en que ganó las elecciones en 2024.

Poco más de un año después, son al menos ocho los aspirantes a encabezar la propuesta oficialista del PRM, cinco de ellos con puestos en la administración pública, una a cargo de la alcaldía de la capital del país y otro encabezando un organismo extrapoder.

Sin embargo, a pesar de que (consciente o inconscientemente) fue él quien dio inicio a esa carrera; las aspiraciones, las campañas, los spots publicitarios, las “demostraciones de poder” y declaraciones de quien es “es el ministro favorito del presidente” llevaron a Abinader a marcar una línea roja y señalarles que si seguían con ese nivel de proselitismo deberían salir de la administración pública.

A pesar de ese llamado de atención, es prácticamente un “conocimiento universal” el hecho de que el mandatario no estaría moviendo a David Collado (Ministerio de Turismo), Weligton Arnaud (Inapa), Eduardo Sanz Lovatón (Aduanas) y Guido Gómez Mazara (Indotel) hasta el 2026, como temprano; lo que garantizaría que estos no queden en una relativa desventaja en relación a Raquel Peña y Carolina Mejía, quienes ocupan cargos electivos y no pueden ser removidos de sus puestos mediante decretos.

Lo que sí puede realizar el mandatario es mover, nombrar o quitar del tren gubernamental a aquellos que forman parte de los equipos de campaña de cada uno de los presidenciables. En la semana, Abinader movió a Leonardo Aguilera de Refidomsa al Banco de Reservas, pasándolo de una institución de segundo grado a una primera línea, reflejando lo que en la práctica es lo más cercano a un ascenso en el Poder Ejecutivo.

Aguilera, presidente del Centro Económico del Cibao, es parte del equipo que promueve a la vicemandataria para ser la candidata oficialista.

Ahora pasa a BanReservas en lo que fue un “cambio directo” con Samuel Pereyra (vinculado dentro del grupo que apoya a Carolina), quien pasa a dirigir Refidomsa. El equipo de la vice por igual recibió otro premio con traslado de su autodesignado jefe de campaña, Adolfo Pérez, desde PromeseCal, hasta Inabie.

A pesar de esos dos movimientos a su favor, Santiago Hazim, director de SeNaSa y uno de los que llevaba la voz cantante a favor de las aspiraciones de la vicemandataria, fue removido de su puesto y hasta el momento no ha sido colocado en otra institución.

En conclusión, los cambios contenidos en el decreto 461-25 parecen convenir a la vice; eso ha provocado que el resto de los presidenciables, y sus respectivos equipos, también se sumen a la expectativa colectiva que comparten los ciudadanos a la espera de cuáles serán los próximos movimientos a realizar por el presidente.

Con el anuncio realizado por Sigmund Freund en su reciente intervención en el Sol de la Mañana, indicando que el proceso de elección será mediante una convención con padrón cerrado, la búsqueda por lograr la simpatía de las bases del PRM se hace cada vez más crucial.

Los próximos movimientos del mandatario, los cuales pueden salir al momento que usted se encuentre leyendo esto, van a ser muy interesantes y podrían dictar el rumbo del discurso que se vivirá dentro del partido oficialista en camino a la elección de su candidato presidencial.