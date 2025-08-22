Cuando el corazón pide ser escuchado

En cierta ocasión, durante la Misa diaria, un feligrés se acercó al sacerdote para pedirle permiso para comunicar algo breve, que consideraba de interés para la feligresía. El sacerdote, procurando mantener la celebración corta para quienes iban a trabajar, prefirió no concederle el espacio. Aunque el feligrés aseguró que le tomaría apenas unos segundos, no obtuvo respuesta, ni siquiera se interesó en preguntar de qué se trataba. Con respeto, le dio las gracias y aceptó de buen ánimo la decisión.

Al día siguiente, ese mismo feligrés expuso su petición a otro sacerdote, explicándole que solo necesitaba un breve momento para invitar a la comunidad a un documental sobre Jesús, igual anuncio que había querido hacer anteriormente. Este nuevo sacerdote, con amabilidad, le dijo que tomara el tiempo que fuera necesario. Así, sin prisas ni barreras, procedió igual como solía hacerlo Jesús.

Mirando esto a la luz del Evangelio surge un contraste. Cada vez que alguien buscaba a Jesús, aunque estuviera de paso o con prisa, se detenía y escuchaba. Así ocurrió con Bartimeo, el ciego que gritaba al borde del camino y muchos querían silenciar. No solo se detuvo, mandó llamarlo para atender su clamor (Marcos 10,46-52). También con la mujer que sufría hemorragias: aunque iba camino a la casa de Jairo, se detuvo, escuchó su historia y la sanó con ternura (Marcos 5,25-34).