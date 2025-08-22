“Es caprichoso el azar”

Casi siempre llegamos a creer que nuestra unicidad es auténtica. Fijamos en nuestro imaginario la idea de que somos especiales y de que todo lo que nos rodea también lo es, de tal suerte que el espacio circundante se convierte en proyección de lo que somos.

Nuestra ciudad es especial, Santo Domingo es la única ciudad en el mundo que se parece a Santo Domingo. Centro y ombligo del mundo. Igual piensan los santiagueros de Santiago –por ejemplo–, con la diferencia de que, al tener las águilas de equipo se creen mejores, cuando en realidad debería darles vergüenza… pero esa es otra historia que no viene al caso; además, contar con las santiagueras les salva de cualquier error… inclusive ese.

Ese chovinismo local roza en lo patético. Eso, lo de creernos el cuento de la gran urbe, con edificios, plazas, tiendas de súper lujo y restaurantes súper caros. En nuestra defensa, podría decir que aquí reside el GLORIOSO, pero eso no quita que se vea ridículo lo de querer compararnos con otras urbes latinoamericanas y caribeñas, cayendo en dinámicas bovaristas y estériles.

Aún así, hecha la catarsis justificativa, he de decir que amo esta ciudad que tanto odio. Me encantan sus tapones, su desquiciado caos crepuscular o su colapso vehicular apenas amaneciendo. Santo Domingo es una metáfora cambiante, un espacio que define un todo; donde quizás, lo más llamativo sea cómo una pequeña parte de la ciudad define a la otra (como si en todas las ciudades no ocurriera lo mismo).

O por lo menos eso creen quienes viven en el Polígono Central o hacen de él su mundo, donde todo lo demás es colindante; y, aunque la misma lógica opera para quienes viven en un barrio cuando piensan en el colmado de la esquina, quisiéramos pensar que es diferente.

Sobre todo, cuando en cada esquina la sorpresa puede encontrarse con nosotros de diferentes maneras y formas: un limpia vidrios necio; un motorista que roza nuestro retrovisor; una rubia despampanante en ropa deportiva, paseando un perro intimidante; una venezolana hermosa en la cola de un motor, perfumando toda la Lincoln con su aroma y embobando a todo el mundo con su sonrisa; la morena teñida de rojo con pantalones blancos que cruza la Kennedy, parando todo el tránsito con más autoridad que el Digesett, etc.

En fin, que la vida fluye en sus calles y nuestra vida también. Y, aunque casi siempre es monótona, a veces se acelera vertiginosamente cuando a nuestro lado cruza el carro terminal 46; ese que se antoja en anticipo móvil de la felicidad a cuatro ruedas. Porque, aunque el destino es inevitable, a veces hay que ayudarlo y dejarse ver en los lugares exactos donde se puede ser visto. Pero, eso sí, sin parecer acosador, porque lo que está destinado a durar toda la eternidad, nunca tiene prisa.