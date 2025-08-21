Libertad, libertad, libertad

La libertad de expresión es el derecho innegociable del sistema democrático, y mediante la denuncia, desahogamos lo que la débil justicia nos niega dándole voz a los que no la tienen, creándoles un espacio en los procesos mediáticos que no dan respuestas a las necesidades de los que carecen de oportunidades. No debemos apartarnos de todo lo que signifique respeto en sí mismo, sin darles riendas sueltas a la codicia inherente a las grandes injusticias que se viven en la práctica de la mala distribución de las riquezas, impidiéndonos ver que existe una riqueza en la que solo nosotros tenemos el control de distribuirla equitativamente entre nuestros semejantes. Entendamos que, si nos roban un buen traje, no tenemos por qué despojarnos de nuestra ropa interior, que es la que precisamente cubre nuestro pudor. El principio de libertad en la democracia es tan elevado que no quisiéramos perderla cuando pensamos que alguien sería capaz de vulnerarla, porque el principio del honor es tan sublime, que solo el hecho de defenderlo nos aleja de la inmoralidad. El valor de actuar con principios compromete a los individuos de formación moral e ideológica, a asumir el deber ineludible de traspasar a las nuevas generaciones la energía capaz de enriquecernos políticamente, en base a los conceptos que sustentan el crecimiento humano de las personas frente a los vacíos del difícil camino ético hacia la conquista del poder. Desde la creación de La Trinitaria en 1838, nunca habíamos experimentado mayor peligro de perder nuestra identidad. “Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán siempre víctimas de sus maquinaciones”.