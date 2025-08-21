De los muchos buenos atributos de Freddy Beras Goico, la versatilidad fue uno de ellos, y eso le permitió explorar diversas temáticas desde diferentes ópticas; siempre teniendo como norte divertir y hacer reír a la gente; pero sin renunciar a su profundo compromiso social.

“La Escuelota” era un sketch hilarante donde coincidieron los mejores talentos del humor de entonces, los cuales, bajo atributos de personajes asignados, sacaban punta a cualquier tema, haciendo de la ignorancia un recurso para la risa; donde la improvisación era la norma, pero el resultado siempre era impecable.

Sentado en su silla de “profesor”, Freddy enseñaba a sus “alumnos” aspectos elementales de educación primaria, explotaba temas de coyuntura, y, usando la mayéutica, intentaba encontrar la verdad (cuando la risa le permitía hablar).

“La Escuelota” parodiaba el día a día de un profesor que tenía que lidiar con la ignorancia que reinaba en su aula de clase (siendo esta, representación de la sociedad que retrata); pero también las peripecias que sufre todo aquel que intenta enseñar a un grupo de personas donde prevalece la ignorancia, el desconocimiento; pero, sobre todo, la creencia de que, por encima de todas las cosas, los alumnos son dueños de la verdad absoluta, porque la conocen a partir de sus particularidades, creencias y percepciones, y que esta se resume a los que ellos piensan que es, no a lo que es realmente.

Guardando distancias (para no ofender a don Freddy), la imagen que circuló a nivel mundial el pasado lunes de Donald Trump (luego de su reunión con Zelenski en el Despacho Oval), sentado en la Sala Este de la Casa Blanca frente a jefes de Estado, gobierno, y líderes europeos, refleja –sin lugar a dudas–, no sólo la recomposición del Orden Mundial, sino también el orden de cada actor dentro del mismo.

La composición gráfica de la imagen y el lenguaje corporal de todos los asistentes evidencia el estado de ánimo de cada quien, al margen de cualquier declaración posterior. Donald Trump ha asumido con responsabilidad el papel de liderazgo hegemónico planetario de los Estados Unidos, y lo hace sin escudarse en la hipocresía de la corrección política o los acuerdos cosméticos que sólo buscan blindar con legitimidad discursiva lo que la economía, la geopolítica y la realidad militar, ya ha establecido en los hechos.

A pesar de las posiciones europeas, Trump está decidido a buscar la paz, al precio de la razonabilidad y su sostenibilidad. SuS alumnos europeos aún no han entendido nada. Discrepan, argumentan, hacen “bembitas”, cruzan manos y discursean con altivez e insolencia, pero el profesor les da cátedra de realpolitik y pragmatismo.

Europa se acostumbró durante décadas de Guerra Fría a que Estados Unidos pagara la factura de su seguridad, para así poder financiar su Estado de Bienestar, olvidando que quien paga manda… Ahora, el nuevo profesor entiende que toca pagar.