En el código de la vida, ¿hay redundancia genética?

Lo que nos hace la especie que somos y, en ella, individuos con rasgos y particularidades propias, reside en lo profundo de nuestra biología, cada vez más comprensible y accesible: un cuasi predestinado cifrado de cadenas de aminoácidos y proteínas, integrado en la molécula denominada ADN humano.

Hasta ahora la ciencia ha descubierto que compartimos importantes porciones de ADN con otras especies del planeta, siendo “sus parientes”: 96% con los chimpancés, lo que explicaría esa vocación a la monería y a hacerse los graciosos de mucha gente; ±90% con los gatos, ¿por eso abundan tantos traidores y ladrones?; entre 60%-70% con las cucarachas, formidables sobrevivientes que, pese a la mala fama que le han dado en Occidente, en Oriente las consideran exquisito manjar; ±95% con las ratas —bien entrenada especie de la basura y las asechanzas— y ±90% con los cerdos, ¿por eso algunos optan por llenar de basura y heces todo cuanto tocan? En inteligencia, sin embargo, los cerdos son animales mamíferos y cuadrúpedos que casi emulan a los perros.

El hecho es que estaba el mundo científico feliz con relacionar color del iris y herencias biológicas con los genes: segmentos de ADN codificadores de proteínas que influyen en las características fisiológicas individuales: color de ojos, cabello, piel, estatura, etc. Saltaron alegres cuando, en sus laboratorios, pudieron discernir la predisposición a enfermedades de las personas desde la estructura de su ácido desoxirribonucleico, de algún gen aposentado en los intersticios de su compleja estructura, en esa habitación doble de acaracoladas cadenas que se entrelazan, zigzagueando en torno a ellas, en un coreografiado vuelo de escalonadas y ondulantes mariposas.

Anteayer, no obstante, un equipo inconforme y acucioso no quiso más esa satisfacción, de alguna manera apologética, aduladora de la presumible perfección de la Naturaleza. Como renovados propulsores de la artificiosidad, declararon irracional a la naturaleza a un grado más profundo que el pozo al que, sin dejar de amarla, la confinaron y denostaron los románticos: ¡Es imperfecta!, increparon, para proclamar “la necesidad” de mejorarla: unos embelleciéndola desde las artes, otros orientándola hacia los fines exclusivamente humanos: ¡Reformulemos la naturaleza humanamente!, gritaron y por doquier eclosionaron las ciudades…

Ese equipo insatisfecho descubrió que tanta naturaleza definiendo de las especies y organismos sus esencias, era redundante. Decidieron, entonces, “reescribir el código de la vida”.

Son las palabras usadas por el equipo de ciencia global del periódico alemán Deutsche Welle (DW.com) para titular un artículo sobre la creación de ese equipo científico de Cambridge: la primera forma de vida con “un manual genético simplificado”. Lo bautizaron “Syn57”. Consiste en la modificación resultante de suprimir cuatro codones genéticos en la bacteria “Escherichia coli”. Una primicia. Durante los miles de millones de años de su existencia, la vida adoptó un patrón: “64 tripletas de ADN llamadas codones”, responsables de definir cómo se ensamblan los aminoácidos para formar proteínas, según el artículo.

Ese equipo lo cambió: sesenta tripletas bastan, afirman.

La vida cayendo bajo la visión “econométrica”.