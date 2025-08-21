Ámbitos de las reformas

Primer Tiro

Para colocar la relación deuda/PIB en la trayectoria descendente que manda la ley de responsabilidad fiscal, y lograrlo dentro de una marco de estabilidad social y económicamente sostenible, es necesario alcanzar por lo menos tres objetivos en el ámbito del gasto público corriente y de capital: 1)mantener un gasto publico perca pita (primario) real definido en función del costo (corriente y de capital) de una canasta de bienes y servicios públicos, cuya composición sea definida mediante mecanismos de concertación social, excluyendo aquellos que deberían ser adquiridos directamente por los hogares a través de sus propios ingresos. 2) mantener un nivel de subsidio social focalizado transitorio, mediante transferencias directas, con estudios de evaluación permanente del impacto de los programas financiados, usando los resultados de estos para la decisión de salidas y elección de nuevos entrantes a los mismos. 3) pagar los intereses de la deuda pública del Gobierno General y del Banco Central sin emitir nuevos instrumentos de deuda.

Segundo Tiro

Dos condiciones son necesarias para el alcance de los dos primeros objetivos: 1)Aumentar la eficiencia del gasto público, para lo cual se requiere una reforma profunda en la composición de este, la cual debe diseñarse y ejecutarse en función de la cadena de valor público, en la que el Gobierno puede incidir solamente hasta la transformación de los insumos en producción publica, a través de las actividades que lleva a cabo. Por eso, antes de determinar la cantidad total de recursos que requiere, el Gobierno debe identificar y definir las condiciones de la maximización de la eficiencia del gasto público primario, lo cual determina la cantidad de insumos requeridos por unidad de producción publica, lo que se transforma en presupuesto. 2)Iniciar el desmonte de los subsidios a la electricidad y a los combustibles, para lo cual requiere un alto nivel de concertación social. Es necesario que todas las fuerzas sociales reconozcan que no existe la posibilidad de eje¬cutar una reforma que produzca ingresos suficien¬tes para alcanzar la sosteni¬bilidad de la deuda pública y continuar con el cuasi suicidio que significa mantener los subsidios a la electricidad y los combustibles.

Tercer Tiro

El alcance de los objetivos del ámbito del gasto depende de uno del ámbito del ingreso y el déficit: los ingresos fiscales corrientes deben ser suficientes para financiar los gastos necesarios para alcanzar los tres objetivos, asegurando la compatibilidad con un déficit consolidado que mantenga la relación deuda/PIB descendiendo permanentemente. Los procesos de negociación y concertación social pueden hacer posible una reforma tributaria basada en el aumento del cumplimiento tributario y la reducción de la evasión, sin que sea necesario aumentar tasa y/o la base impositiva. El modelo de optimización del proceso de reformas se cierra con el ámbito de la política monetaria, cambiaria y financiera. Dada la presión tributaria y el nivel del PIB, mantener el gasto publico perca pita constante requiere de una inflación baja y predecible, pero el monto en moneda nacional del servicio de la deuda externa depende del tipo de cambio, y el de los intereses de la deuda interna de la tasa de interés. Si la política monetaria se concentra en su objetivo misional de controlar la inflación, sin emitir deuda, entonces la política fiscal podría adaptarse al tipo de cambio y a la tasa de interés resultante.