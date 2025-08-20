Volver a vivir

Volvemos a vivir cuando, de alguna gaveta o de algún baúl, sacamos un álbum y encontramos una fotografía de nuestro ayer. En ese instante, la imagen se convierte en una ventana que nos transporta a los días pasados, a momentos que quizá creíamos olvidados, pero que vuelven a la memoria con toda su fuerza.

Allí se esconden sonrisas, abrazos, viajes, celebraciones y hasta lágrimas que nos marcaron. Revivir esos recuerdos no es quedarse anclado en la nostalgia, sino reconocer que lo que fuimos nos ayuda a comprender lo que somos hoy. Mirar una fotografía es volver a respirar la vida y agradecer por lo que ya se vivió. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.