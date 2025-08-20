Debido a las condiciones de salud del accionante, el Tribunal Constitucional acogió una acción de amparo que sometió en reclamo de la readecuación de una pensión, estableciendo excepciones al precedente que había asentado en similares situaciones (TC-0283-23), en el que determinó que la vía idónea es el recurso contencioso administrativo, no el amparo.

Pero al constatar que el reclamante estaba ingresado en cuidados intensivos de un centro médico, consideró que el caso ameritaba una tutela diferenciada, porque eso justifica la necesidad de una decisión oportuna, máxime cuando lo que se pretende es la protección del derecho a la seguridad social, y con ello el derecho a la dignidad humana.

En ese sentido, ordenó a la DGJP adecuar la pensión al accionante, sin que el monto exceda el tope fijado en el artículo 2 de la ley 379, que dispone que “En ningún caso el monto de la pensión será menor al sueldo mínimo nacional vigente, ni mayor a la cantidad que resulte de la suma de 8 de esos sueldos...”. El TSA había ordenado readecuar la pensión al exempleado público por un monto RD$106,380 pesos, pero el TC consideró que incurrió en una errónea interpretación de la ley, porque no puede exceder de los RD$80,000. El reclamante trabajó en distintas instituciones del Estado por más de 42 años. (TC-0574-24)