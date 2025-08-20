Pollos y obras, un debate de dudoso beneficio para el PRM

Fue Hipólito Mejía, quien introdujo las partes menos apreciadas del pollo en el debate político, con aquella expresión de, “lo tengo cogido por el pichirrí”.

Introdujo con esa expresión de sabiduría “gurabera”, un término que dio mucho de que hablar.

¿Quién iba a pensar que veinte y tantos años después, el cocote la molleja y las patas del pollo, saltarían de nuevo a la palestra pública, como forma de medir la situación económica de la población?

El presidente Luis Abinader, ha puesto en el tapete el tema, al hablar del “pollo index”, un indicador económico para poner en perspectiva cuantas libras de pollo se pueden comprar, con el salario mínimo actual, versus las que permitía comprar el salario mínimo vigente en 2011, por ejemplo, similar al Mac Index de la revista The Economist, que usa el Bic Mac de Macdonalds, como medida de si una moneda está sub o sobre valuada.

En su artículo en el Listín, el expresidente Leonel Fernández ha respondido argumentando que con el precio actual del pollo la gente está condenada a decidir entre cocote, molleja, pata y asadura, por lo caro que está.

Como respuesta al artículo, el mandatario ha sugerido que Fernández vaya a discutir con la FAO, en Roma, para lo cual se ha mostrado dispuesto a cubrir los gastos de viaje al expresidente.

En el marco de una evidente ofensiva gubernamental para potenciar la percepción de la gente sobre los logros de su gestión, el jefe del Estado había dicho hace unos días que estaba en disposición de debatir sobre los logros de su gestión en 5 años, frente a los 20 años del PLD. Preguntado sobre esto, el expresidente Danilo Medina ha dicho que no debatiría sobre eso porque implicaría humillar al mandatario y que, “a un presidente en ejercicio no se le humilla”. Replicado en La Semanal, “donde no se habla de política”, por el propio Abinader, indicando que en Mao sus compañeros de partido sacaron cuentas y que el que saldría humillado sería Medina.

En suma que metidos de lleno en la defensa de los logros de las gestiones de cada uno, se pone en el tapete, temas como el costo de la vida, la pobreza, el acceso a la comida y la realización de obras de infraestructura en los gobiernos de unos y otros.

Luis Abinader esgrime los datos de la FAO, que señalan que el índice dé sub alimentación en el país ha bajado 8.7 a 3.5 por ciento, un indicador importante, porque refleja una disminución significativa en el porcentaje de la población que no está recibiendo suficiente nutrientes.

El drama es que frente a eso está el incremento generalizado de los precios de bienes y servicios, en donde el pollo, la carne más consumida por los dominicanos, ha experimentado aumentos significativos y en general la población percibe una realidad en la que los ingresos no dan, pregúntele a cualquier hijo de vecino o pregúntemelo a mí.

Cuando el presidente pide debatir sobre logros de 20 años frente a 5, se pone igualmente en riesgo, los gobiernos del PLD, de Leonel y Danilo, tienen una amplia cantera de realizaciones que exhibir, si a esto le unimos el hecho cierto de que, la actual gestión tiene el promedio más bajo en gasto de capital de los últimos tiempos, podríamos estar en un debate desventajoso para Gobierno del PRM.

Yo no sé si esa línea de debate termine beneficiando al presidente, pero está claro que, el costo de la vida y la realización de obras, no son actualmente, los fuertes de su gestión.

No estaría demás revisar esa estrategia, de dudoso beneficio para el gobierno del PRM, no vaya a ser, que sólo aporte piltrafas, a la causa política de quien lo promueve.