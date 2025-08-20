Fortalezcamos la investigación universitaria

Una de las áreas más críticamente descuidadas dentro de las metas estratégicas del país es, sin lugar a dudas, la de la investigación científica y tecnológica generada en nuestras universidades.

Mientras las naciones líderes basan su crecimiento en economías del conocimiento, nosotros seguimos patinando en la periferia de la innovación, con un modelo que, aunque bienintencionado, resulta insuficiente y cortoplacista.

La asignación de $457.2 millones de pesos por parte del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología para 70 proyectos de investigación es, en el mejor de los casos, un punto de partida simbólico.

Esta inversión, distribuida entre 17 universidades y tres centros de investigación en campos vitales como salud, medioambiente, inteligencia artificial y desarrollo de semiconductores, palidece al compararla con el esfuerzo de países de similar ambición.

Representa una fracción mínima del Producto Interno Bruto (PIB), muy por debajo del 2% que destinan los países de la Organización para el Comercio y Desarrollo e incluso de la media latinoamericana.

El problema central tras esta inversión limitada no es solo la cifra, sino un modelo estructural obsoleto.

La mayoría de nuestros investigadores son docentes que dedican horas marginales a la investigación, abrumados por cargas administrativas y docentes.

Se necesita, con urgencia, un cambio de paradigma: incorporar investigadores de alto nivel a tiempo completo.

Este no es un gasto, es la semilla de la transformación.

Claro está que para esto se requiere más que buena voluntad.

Será necesario reorientar estratégicamente el presupuesto nacional, priorizando la ciencia de fondo sobre la coyuntura.

Los fondos deben concentrarse en áreas donde el país tiene ventajas naturales o necesidades críticas, por ejemplo la agricultura tropical, energías renovables y telemedicina para áreas remotas.

Esta reingeniería del sistema no es un fin en sí mismo. Es el cimiento para convertirnos en un país exportador de conocimiento.