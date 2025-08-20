Educación y ciudadanía transformadora

Las familias, los centros educativos y el país se preparan con esperanza para el inicio de un nuevo año escolar. Esta etapa representa mucho más que el regreso a clases: es una oportunidad para renovar la visión educativa y consolidar una propuesta transformadora, humanizadora y orientada al bien común.

Paulo Freire afirmaba: educar no consiste en llenar cabezas vacías, sino en liberar conciencias. La escuela del presente —y sobre todo del futuro— debe formar ciudadanos críticos, empáticos y comprometidos con su entorno social y ambiental. Esto implica redefinir los roles del estudiante, del docente y de la familia en el proceso educativo.

El alumno está llamado a ser protagonista de su aprendizaje siendo: creativo, responsable, con sentido ético, ecológico y cívico. Es un joven que respeta a sus padres y maestros, observa las normas de tránsito, actúa con cortesía y cuida la propiedad ajena. Domina sus emociones y se esfuerza con disciplina, motivado por el deseo de aportar lo mejor de sí a su comunidad.

El docente, más que un transmisor de información, es un acompañante respetuoso de los procesos personales. Tal como propone el método Montessori, su tarea es crear un ambiente preparado, ordenado, estético y significativo, donde cada elemento favorezca el desarrollo de la autonomía, la disciplina interior y el pensamiento crítico. Su rol consiste en observar, guiar y motivar, respetando los ritmos individuales y potenciando las capacidades de cada estudiante. En esta misma línea, la pedagogía de Don Bosco ofrece una visión profundamente humanizadora y cristiana de la educación. Su enfoque genera un ambiente en el que los jóvenes se sienten queridos y valorados, y donde se promueven: la confianza, la cercanía, la alegría y la esperanza.

La familia, primera escuela de valores, juega un papel insustituible. Su compromiso va más allá de lo económico: se expresa en la formación de hábitos, en el cultivo del diálogo, en la promoción de la lectura y en el acompañamiento afectivo y espiritual. Cuando padres y docentes trabajan en armonía, se genera una red educativa sólida que sostiene y fortalece a cada niño y adolescente.

Por ello, las escuelas deben ser espacios limpios, ordenados, decorados con sentido, que dialoguen con la naturaleza y promuevan una vida saludable. Estos entornos no solo facilitan el aprendizaje académico, sino que forman en la sensibilidad estética, la armonía y el respeto por la creación.

La neuroeducación aporta herramientas claves para adaptar la enseñanza al funcionamiento del cerebro, mejorando la atención, la memoria y la motivación. Este enfoque permite diseñar experiencias educativas más dinámicas, inclusivas y profundamente humanas.

Ante los desafíos actuales —tecnológicos, ecológicos y sociales— necesitamos un nuevo pacto educativo basado en la innovación, la solidaridad y el amor por la creación. No se trata solo de preparar para el trabajo, sino de formar personas íntegras capaces de transformar su realidad: “Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él”. Que este año escolar sea un camino de luz, armonía y esperanza para todos.