La historia cuenta que, ante el avance aliado iniciado en Normandía, Hitler preguntó por teléfono a Dietrich von Choltitz –gobernador militar de la plaza– “¿Arde París?”, en clara referencia a si había cumplido la orden de destruir la ciudad en caso de su caída inminente. Por suerte para París (y para el mundo) von Choltitz desobedeció la orden, salvando la ciudad de la destrucción, asegurando su lugar en la historia.

Hoy no arde París, pero, ¿arde el país? ¿Son genuinos, espontáneos y pasionales los encendidos de neumáticos que del sábado para acá se han visto en diversas localidades del país? ¿Son manifestaciones de auténtica rabia social y descontento ciudadano, o, detrás de la ignición de neumáticos, más que una llama, hay una motivación/manipulación política?

Corresponde a los organismos de seguridad del Estado encontrar estas respuestas; que no sólo abril de 1984 dejó lecciones y enseñanzas… porque el primer gobierno de Fernández también fue testigo de cientos de huelgas que obedecían a razones similares. Y no hay nada sorprendente ni espurio en ello, tan sólo son tácticas de “insurgencia” diferidas a la vida civil.

Vamos, que protestar es legítimo, consustancial y necesario en democracia, pero, cuando se cruza el umbral de la violencia, convengamos en que esta no surge espontáneamente, sino que debe ser inducida, dirigida, o, cuando menos tener una manifestación precedente. Es decir, nadie que nunca haya quemado una goma dice de buenas a primeras: “vamos a quemar una goma”. No. Es necesario una práctica, un “saber hacer”, una guía, o algo por el estilo.

En todo caso, si hay o no una mano oscura dirigiendo todo desde la sombras con fines políticos, queda en lo irrelevante, lo secundario. Y mal haría el gobierno en decantarse por esa idea, porque se estaría engañando a sí mismo; no si antes no indaga en las razones y fundamentos que se esgrimen como motivos de las protestas. Esto es, la crisis eléctrica.

Entonces, como el dinosaurio aquel, cuando el gobierno se levantó, el apagón todavía estaba ahí. Y eso si es un problema. Y lo es, no porque el problema de los apagones no ha sido resuelto por ningún gobierno en 50 años, sino porque, tan temprano como en 2021, este gobierno se vio sumido en una crisis similar y enfrentó con discursos y promesas el problema. Ahora, cuatro años después, todos los indicadores eléctricos del país continúan mal… y van a peor.

Si los cuatro años de Almonte fueron terribles para el sector eléctrico (y funestos para el minero), la pregunta es, ¿qué se está haciendo para revertir esa situación a nivel de suministro en los próximos 12 meses?, o, ¿qué se ha hecho a nivel de distribución para disminuir el déficit y garantizar la sostenibilidad del suministro de energía?

El gobierno está a tiempo (todavía), pero que sepa que con un país apagado, sólo Balaguer podía ganar elecciones…